Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Королевский футбольный союз Нидерландов (КФСН) решил досрочно завершить нынешний розыгрыш первенства страны. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, чемпион Нидерландов определен не будет. Им по состоянию на данный момент должен быть стать амстердамский "Аякс", набравший в 25 турах 56 очков. Следом идут "АЗ Алкмар", у которого в активе столько же баллов, сколько у "Аякса", а третьим - "Фейеноорд" (50).

Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в высшем дивизионе. Речь о таких клубах как "Валвейк", "АДО Ден Хааг" и "Фортуна" (стыковые встречи).

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.