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24.04.2020 21:04

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Текст: Артур Нанян

Королевский футбольный союз Нидерландов (КФСН) решил досрочно завершить нынешний розыгрыш первенства страны. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Таким образом, чемпион Нидерландов определен не будет. Им по состоянию на данный момент должен быть стать амстердамский "Аякс", набравший в 25 турах 56 очков. Следом идут "АЗ Алкмар", у которого в активе столько же баллов, сколько у "Аякса", а третьим - "Фейеноорд" (50).

Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в высшем дивизионе. Речь о таких клубах как "Валвейк", "АДО Ден Хааг" и "Фортуна" (стыковые встречи).

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.

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