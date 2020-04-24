Балет, опера и рэп: что посмотреть онлайн в эти выходные

Новости

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов 10:17
Рабочие пропуска в регионах будут выдавать только на полдня 10:16
Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за отсутствия путешествий 10:14
В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров 10:12
Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму 10:12
Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом 10:06
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции 10:05
Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево 10:04
На Вятке восемь заболевших COVID-19 отказались от госпитализации 10:02
Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр 09:58
На Ставрополье мужчина на улице открыл стрельбу из автомата 09:49
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов 09:43
В Прикамье женщину оштрафовали за ложную информацию о COVID-19 09:42
Республика Сербская благодарна России за помощь в борьбе с COVID-19 09:39
Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha 09:31
В Забайкалье начали проверку смерти пациента из-за отказа "скорой" 09:29
Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19 09:28
В Кузбассе вахтовый автобус с шахтерами попал в ДТП 09:26
Нижегородцы смогут по карте отследить нарушителей карантина 09:26
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России 09:23
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом 09:18
В Саратовской области выявлено 245 заболевших коронавирусом 09:17
"Союзмультфильм" планирует вернуть переданные Японии права на Чебурашку 09:15
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах 09:08
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 09:28
Рубрика: Культура

Балет, опера и рэп: что посмотреть онлайн в эти выходные

Текст: Наталья Лебедева
В культурной онлайн-афише много событий на любой вкус: опера и балет, виртуальные выставки, спектакли для всей семьи и даже концерт хип-хоп-группы. Выбирайте, смотрите и проводите время в самоизоляции с пользой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Online-энциклопедия "Энрико Чеккетти и балет XX века"

Международный фестиваль балета Dance Open продолжает свой online-марафон, и главным событием этой недели бесспорно стала премьера online-энциклопедии Dance Open "Энрико Чеккетти и балет XX века". В этом году исполняется 170 лет со дня рождения танцовщика и педагога, чей вклад в развитие балета XX века переоценить невозможно. В соавторстве с ведущими российскими балетными экспертами фестиваль Dance Open попытался создать "генеалогическое древо" мирового балета, возникшее от корня "Энрико Чеккетти". В этом проекте собрали самых ярких звезд - 89 персонажей, 40 авторских эссе, 127 редких фото.

Проект будет доступен на сайте c 25 апреля.

Оперы "Трубадур" и "Медея"

Ценителям большого искусства предлагаем заглянуть на сайт Берлинской государственной оперы, которая продолжает радовать зрителей трансляциями своих спектаклей и концертных выступлений. Напоминаем, что записи выкладываются ежедневно в 13.00 по московскому времени и доступны в течение 24 часов.

Фото: kinopoisk.ru
Премьера блокбастера "Спутник" прошла в интернете

25 апреля один из старейших музыкальных театров Германии покажет оперу Джузеппе Верди "Трубадур" с участием Анны Нетребко, Гастона Риверо, Пласидо Доминго, Марины Пруденской. А 26 апреля виртуальных зрителей ждет опера Луиджи Керубини "Медея". За дирижерским пультом Даниэль Баренбойм, главные партии исполнили Соня Йончева, Чарльз Кастроново, Йан Патерсон, Эльза Дрейзиг.

Балет "Герой нашего времени"

Большой театр продолжает показ спектаклей из своей "золотой коллекции". На этот раз зрители увидят балет "Герой нашего времени" в постановке Кирилла Серебренникова с участием Игоря Цвирко, Ольги Смирновой, Александра Водопетова, Ильи Артамонова, Георгия Гусева и других. Партитура по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени" была заказана очень молодому (32 года) петербургскому композитору Илье Демуцкому. Ответственность за танцевальное воплощение концепции взял на себя Юрий Посохов, давний и почитаемый хореограф-резидент Балета Сан-Франциско.

Трансляция начнется 25 апреля в 19.00 на официальном YouTube-канале Большого театра.

Мюзикл "Аленький цветочек"

Театриум на Серпуховке приглашает к экранам компьютеров и планшетов всю семью на мюзикл "Аленький цветочек", созданный по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Сюжет давно известен: купец отплывает торговать за дальние моря и обещает привезти дочкам желанные подарки - всякие ценности девичьи; вот только младшенькой хочется не побрякушек, а "цветочек аленький, краше которого нет на всем белом свете". Хотите узнать, чем все закончится, смотрите трансляцию спектакля 25 апреля в 12.00 по ссылке.

Спектакль "Скупой" Егора Перегудова

Российский академический молодежный театр каждую субботу на своем Youtube-канале открывает доступ к одному из архивных или репертуарных спектаклей.

Фото: Arthur Mola/Invision/AP
Элтон Джон перенес весенние и летние концерты в США из-за коронавируса

25 апреля в 19.00 начнется трансляция спектакля "Скупой", поставленного Егором Перегудовым в 2012 году по пьесе Мольера. "Скупой" - неожиданный и искрометный спектакль, сделанный со всей любовью к театру Мольера, жанру комедии положений, к переодеваниям и курьезам, парикам и канделябрам, экзотическим персонажам и искусству притворства. Это современная игра в старого автора и в его мир. Главные роли исполняют народный артист России Алексей Блохин, Александра Розовская, Роман Степенский, Дмитрий Кривощапов, Дарья Семенова, Михаил Шкловский, Рамиля Искандер.

Эксклюзивный концерт группы "Хлеб"

Первопроходцы в жанре "русского сатирического рэпа" - группа "Хлеб" - дадут эксклюзивный концерт в Яндекс.Эфире. Зрителям стоит быть готовыми к сюрпризам. Эти ребята не боятся экспериментов и всегда готовы к эпатажу. А начиналось все в 2013 году с трех хитов: "Чай, сахар", "Камерун" и "Рэп, цепи". Сегодня группа "Хлеб" - одна из самых популярных хип-хоп-групп страны. Они выступали на Вечернем Урганте, сняли клип в Лас-Вегасе и записали совместный трек с группой Serebro.

Смотрите трансляцию 25 апреля в 19:00 по ссылке.

Виртуальная выставка "Советское фото"

Центр фотографии имени братьев Люмьер отмечает свой пятилетний юбилей выставочным проектом, который проследит развитие советской и российской фотографии в течение всего XX века сквозь призму журнала "Советское фото". За время существования журнала с 1926 по 1997 год через его страницы прошли все ключевые фигуры фотографического движения большой страны. Выставка предлагает зрителю включиться в непростую дискуссию о советской и российской фотографии 1920-1990-х гг., разобраться в эстетическом и тематическом многообразии, удивительным образом проявившимся на страницах журнала. В состав юбилейной выставки войдут: винтажные отпечатки из коллекции Центра фотографии, фотографии из фондов и частных собраний, оригинальные журналы, ключевые редакционные материалы.

Культура Театр Танец Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах