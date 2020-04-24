Балет, опера и рэп: что посмотреть онлайн в эти выходные

В культурной онлайн-афише много событий на любой вкус: опера и балет, виртуальные выставки, спектакли для всей семьи и даже концерт хип-хоп-группы. Выбирайте, смотрите и проводите время в самоизоляции с пользой.

Online-энциклопедия "Энрико Чеккетти и балет XX века"

Международный фестиваль балета Dance Open продолжает свой online-марафон, и главным событием этой недели бесспорно стала премьера online-энциклопедии Dance Open "Энрико Чеккетти и балет XX века". В этом году исполняется 170 лет со дня рождения танцовщика и педагога, чей вклад в развитие балета XX века переоценить невозможно. В соавторстве с ведущими российскими балетными экспертами фестиваль Dance Open попытался создать "генеалогическое древо" мирового балета, возникшее от корня "Энрико Чеккетти". В этом проекте собрали самых ярких звезд - 89 персонажей, 40 авторских эссе, 127 редких фото.

Проект будет доступен на сайте c 25 апреля.

Оперы "Трубадур" и "Медея"

Ценителям большого искусства предлагаем заглянуть на сайт Берлинской государственной оперы, которая продолжает радовать зрителей трансляциями своих спектаклей и концертных выступлений. Напоминаем, что записи выкладываются ежедневно в 13.00 по московскому времени и доступны в течение 24 часов.

25 апреля один из старейших музыкальных театров Германии покажет оперу Джузеппе Верди "Трубадур" с участием Анны Нетребко, Гастона Риверо, Пласидо Доминго, Марины Пруденской. А 26 апреля виртуальных зрителей ждет опера Луиджи Керубини "Медея". За дирижерским пультом Даниэль Баренбойм, главные партии исполнили Соня Йончева, Чарльз Кастроново, Йан Патерсон, Эльза Дрейзиг.

Балет "Герой нашего времени"

Большой театр продолжает показ спектаклей из своей "золотой коллекции". На этот раз зрители увидят балет "Герой нашего времени" в постановке Кирилла Серебренникова с участием Игоря Цвирко, Ольги Смирновой, Александра Водопетова, Ильи Артамонова, Георгия Гусева и других. Партитура по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени" была заказана очень молодому (32 года) петербургскому композитору Илье Демуцкому. Ответственность за танцевальное воплощение концепции взял на себя Юрий Посохов, давний и почитаемый хореограф-резидент Балета Сан-Франциско.

Трансляция начнется 25 апреля в 19.00 на официальном YouTube-канале Большого театра.

Мюзикл "Аленький цветочек"

Театриум на Серпуховке приглашает к экранам компьютеров и планшетов всю семью на мюзикл "Аленький цветочек", созданный по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова. Сюжет давно известен: купец отплывает торговать за дальние моря и обещает привезти дочкам желанные подарки - всякие ценности девичьи; вот только младшенькой хочется не побрякушек, а "цветочек аленький, краше которого нет на всем белом свете". Хотите узнать, чем все закончится, смотрите трансляцию спектакля 25 апреля в 12.00 по ссылке.

Спектакль "Скупой" Егора Перегудова

Российский академический молодежный театр каждую субботу на своем Youtube-канале открывает доступ к одному из архивных или репертуарных спектаклей.

25 апреля в 19.00 начнется трансляция спектакля "Скупой", поставленного Егором Перегудовым в 2012 году по пьесе Мольера. "Скупой" - неожиданный и искрометный спектакль, сделанный со всей любовью к театру Мольера, жанру комедии положений, к переодеваниям и курьезам, парикам и канделябрам, экзотическим персонажам и искусству притворства. Это современная игра в старого автора и в его мир. Главные роли исполняют народный артист России Алексей Блохин, Александра Розовская, Роман Степенский, Дмитрий Кривощапов, Дарья Семенова, Михаил Шкловский, Рамиля Искандер.

Эксклюзивный концерт группы "Хлеб"

Первопроходцы в жанре "русского сатирического рэпа" - группа "Хлеб" - дадут эксклюзивный концерт в Яндекс.Эфире. Зрителям стоит быть готовыми к сюрпризам. Эти ребята не боятся экспериментов и всегда готовы к эпатажу. А начиналось все в 2013 году с трех хитов: "Чай, сахар", "Камерун" и "Рэп, цепи". Сегодня группа "Хлеб" - одна из самых популярных хип-хоп-групп страны. Они выступали на Вечернем Урганте, сняли клип в Лас-Вегасе и записали совместный трек с группой Serebro.

Смотрите трансляцию 25 апреля в 19:00 по ссылке.

Виртуальная выставка "Советское фото"

Центр фотографии имени братьев Люмьер отмечает свой пятилетний юбилей выставочным проектом, который проследит развитие советской и российской фотографии в течение всего XX века сквозь призму журнала "Советское фото". За время существования журнала с 1926 по 1997 год через его страницы прошли все ключевые фигуры фотографического движения большой страны. Выставка предлагает зрителю включиться в непростую дискуссию о советской и российской фотографии 1920-1990-х гг., разобраться в эстетическом и тематическом многообразии, удивительным образом проявившимся на страницах журнала. В состав юбилейной выставки войдут: винтажные отпечатки из коллекции Центра фотографии, фотографии из фондов и частных собраний, оригинальные журналы, ключевые редакционные материалы.