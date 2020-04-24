Что ждет рынок инкассации в ближайшем будущем

Список сфер экономики, требующих помощи, разрастается с каждым днем. На фоне обсуждения программ поддержки самих отраслей несколько в тень ушла ситуация с бизнесами, которые находятся в середине бизнес-цепочки или являются составляющей ее инфраструктуры. Среди таких - банковская инкассация.

О том, есть ли у таких участников рынка шанс выйти из кризиса без потерь, "РГ" поговорила с председателем Совета директоров ИНКАХРАН Евгением Павловым.

Банки фиксируют значительный рост бесконтактных платежей, в том числе ввe-commerce. Понятно, что это связано с вынужденной самоизоляцией и опасением использования наличных денег. Но вернутся ли наличные платежи после окончания пандемии?

Евгений Павлов: Наличные деньги никуда не исчезнут в ближайшем будущем. Да, последние годы мы наблюдаем бурную цифровизацию и рост безналичных платежей, текущая ситуация дополнительно изменит долю безконтакта в общем объёме платежей, но ритейлу наличные будут нужны еще долго. "Живым" деньгам у наспо-прежнему доверяют.

Как текущая ситуация сказывается на рынке инкассации?

Евгений Павлов: Оборот наличных сегодня по понятным причинам сократился. Мы фиксируем значительное снижение заявок от торговых точек на инкассацию. Впрочем, и до пандемии инкассаторский рынок столкнулся с серьезными вызовами. Самоинкассация, банкоматы-ресайклеры- конкуренция со смежными сервисами возрастает.

Какой вы видите выход?

Евгений Павлов: Очевидно, что инкассаторский рынок переживает трансформацию. И почти по Дарвину - выживут те, кто смогут к ней приспособится, переориентировать модель, диверсифицировать риски. Первое, что необходимо отметить: сейчас главным клиентом инкассаторских служб становятся банки, по нашим данным, уже около 60% выручки инкассаторам приносит эта группа клиентов, и около 40% - это прямые отношения с ритейлом.

Второе глобальное изменение: растущее понимание банков, что собственная инкассация слишком дорога. Этот бизнес не может быть побочным. Оборудование машин, кассы пересчета и многое другое требуют значительных не только операционных, но и инфраструктурных расходов. И если эта бизнес-линия работает только как сопровождение основной банковской деятельности, не может быть масштабирована, она угасает, не выдерживая растущих операционных расходов.

На рынке в среднесрочной перспективе останутся только профессиональные игроки, которые за счет эффекта масштаба и при условии грамотной диверсификации клиентского портфолио смогут поддерживать прибыльность и успешность бизнеса. Инкахран - активный участник этих процессов,находится в диалоге с рядом банков о передаче нам их инкассаторских мощностей.

Ваши прогнозы по рынку?

Евгений Павлов: В марте рынок упал до предельно чувствительного значения.Падение пришлось на последние дни марта, когда были объявлены первые ограничительные меры сначала в Москве, а потом и по всей стране. В этот период мы фиксировали снижение количества заявок на инкассацию до 50%. Это было связано как с остановкой работы торговых точек, так и со снижением их оборота.

Такая ситуация, безусловно, неординарна. Однако она выявила для нас ключевые параметры условно эпидемиологической модели функционирования - обновленные потребности продуктового ритейла и максимально низкую точку, от которой начнется отскок.

Сейчас мы наблюдаем постепенный рост числа заявок на инкассацию. Конечно, это только первые признаки возрождения активности, экономика трансформируется, находит новые формы взаимодействия с потребителем.

Появляются и активно развиваются новые ниши.К примеру, на фоне самоизоляции набирают популярность доставка наличных со вклада по месту жительства вкладчика, а также с расчетного счета по месту регистрации юридического лица. Услугу у нас оформляет обслуживающий банк в качестве дополнительного сервиса для своих клиентов, находящихся на самоизоляции. Очевидно, что дистанционное обслуживания по операциям с наличными - это продукт, требующий особых технологий, которыми мы делимся с банками-партнерами.

Возвращаясь к ритейлу, отмечу, что,оценивая новые запросы точек, мы изменили схему управления маршрутами: чем логистика эффективнее для нас, тем дешевле для клиента. Динамическое управление маршрутами - это механизм, позволяющий существенно оптимизировать транспортные расходы и сократить риск и процент "незаездов". Такие механизмы управления и раньше существовали на рынке, однако не были распространены. Кризисные явления способствовали тому, что мы по-новому взглянули на экономику нашей работы.

Как и все компании, мы, безусловно, пересмотрели санитарные нормы. Усилили контроль за здоровьем сотрудников, понимая, что в текущей ситуации наша ответственность перед клиентами не только финансовая, но и моральная.