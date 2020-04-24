Додик поблагодарил руководство России за помощь в борьбе с COVID-19

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил в пятницу благодарственные письма президенту России Владимиру Путину, министрам обороны и иностранных дел РФ Сергею Шойгу и Сергею Лаврову, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, подчеркнув в них особую значимость помощи, предоставленной Республике Сербской со стороны Российской Федерации в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Эта помощь прибыла в тот момент, когда была крайне необходима, и помогла нам в нашей борьбе против пандемии коронавирусной инфекции. Для всех граждан и руководства Республики Сербской эта миссия - ясный знак и подтверждение искреннего и братского отношения русского народа к сербскому. Это доказательство, что в тяжелейшие периоды мы можем рассчитывать на дружественную помощь и поддержку великой Российской Федерации", - цитирует слова политика Радио и телевидение Республики Сербской.

Милорад Додик также отметил, что "российские военные продемонстрировали исключительный профессионализм и дисциплину, а также братское понимание всех проблем, с которыми мы сталкиваемся". Серб пожелал "братскому русскому народу" мира и процветания, выразил признательность и уважение!

Напомним, что сводный отряд специалистов РХБ защиты министерства обороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Накануне президент РС Желька Цвиянович в ходе торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила, что военнослужащие из РФ успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, и вручила их командиру - полковнику Максиму Сологубову медаль за заслуги перед народом Республики Сербской, а другим членам команды - почетные "Эмблемы Республики Сербской".

Напомним, что 9 апреля 2020 года по поручению Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Республику Сербскую помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Уже на следующий день 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники были переброшены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.