Дружба народов обеспечила победу СССР в Великой Отечественной войне

О том, как складывались отношения между многочисленными нациями, объединенными в Советский Союз, в годы Великой Отечественной войны и после войны, в авторской колонке для "Российской газеты" рассказывает постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (Саудовская Аравия) Рамазан Абдулатипов.

Феномен загадочной "русской души" сродни загадке Сфинкса и улыбке Джоконды, - еще одно мгновение, и все станет ясно. Но не тут-то было. За всю историю государства российского ни одному захватчику и не дано было понять, что движет русскими людьми вместе с представителями разных национальностей и вероисповеданий соборной России, когда они сообща вставали на защиту родной земли.

Россия - это понятие о синтезе мужества, ответственности, самоотверженности и безграничной любви всех россиян к своему Отечеству. А если еще проще - это нерушимая дружба народов, для которых свобода общей Родины ставилась превыше любых этнических, региональных и личных интересов. Иначе, как объяснить, что, рискуя собственными детьми, русские спасали еврейских детей, раненых солдат и партизан разных национальностей. Как постичь то, что, отрезая кусок хлеба от пайки малышей, жители Северного Кавказа и Средней Азии спасали от голодной смерти эвакуированных женщин и детей. Как объяснить и тот факт, что голодные музейные работники сохраняли предметы мировой культуры, хотя, наверное, могли бы обменять произведения искусства на хлеб насущный. Дружба народов в целом была той национальной идеей, нравственной категорией, которая обеспечила победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Кто-то говорит сегодня, что дружба народов - выдумка коммунистов, а понятия советский или российский народ - просто фикция. История нашей страны неоднократно и убедительно доказывала, что это категории исторические. Всякий здравомыслящий прогрессивный человек понимает, что дружба людей и на государственном, и на бытовом уровне - это гарантия благополучия и мира, взаимопонимания и поддержки. Идеи дружбы между народами актуальными были всегда. Мало того, о них, как о важной составляющей человеческого взаимодействия, писали Конфуций и Пушкин, Омар Хайям и Низами, Тихонов и Гамзатов.

Безусловно, русской нации и по численности, и по исторической роли весьма значительно место, которое ей отвадилось в этом объединении народов. Публицист и ученый Федор Нестеров в своей книге "Связь времен" писал, что "русский элемент с природной пластичностью играл роль цемента, который соединял самые разнообразные этнические компоненты в политическую общность, превращая ее в монолит". Этот самый монолит многократно сокрушал врагов всех мастей. Именно соборная миссия русского народа по сплочению многих народов Евразии исторически обеспечила превращение Руси в Россию. "Россия никогда не была матерью-родиной только для русских, а для остальных народов - злой мачехой" (Ф. Нестеров).

Величайший талант и культурные традиции русского народа являлись всеобщим достоянием для многих народов. Для потомков грузинских царей князя Багратиона, родившегося в Кизляре, не было разницы между любовью к Кавказу и Отечеству всех россиян - России.

Великий Николай Гоголь, отвечая на вопрос, кем он считает себя, русским или украинцем, писал своей знакомой, что сам не знает, какая у него душа - "хохлацкая или русская". "Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком одарены Богом, и, как нарочно, каждая порознь заключает в себе то, чего нет в другой - явный знак, что они должны пополнить одна другую", - отмечал писатель.

Как же актуально эти слова звучат сегодня на фоне русофобии на Украине. Своим возникновением Россия исторически обязана в большей степени мирной крестьянской колонизации и добровольному присоединению к ней нерусских народов. Для русского народа это процесс сотрудничества и сотворчества. Между простыми людьми (русскими и нерусскими) никогда не существовало отношений господства и подчинения, хотя власть нередко насаждала в русской среде идеи национал-шовинизма, а в нерусской - национал-сепаратизма.

Советский Союз сформировался, на основе дружбы народов, которая уже имела глубокие исторические корни. Центром нового государства стала РСФСР, так как представляла собой средоточие крупнейших культурных и промышленных очагов. Даже весьма жесткая порой политика властей в национальных вопросах, как правило, сглаживала солидарность русского народа с другими народами.

Советский Союз обеспечивал гармоничное развитие культур и экономики так называемых национальных окраин России, прежде всего на базе дружбы и при поддержке русского народа. Многие народы обрели свою государственность в составе России - Советского Союза. Уже в середине 30-х годов дружба народов стала частью идеологии и политики в государстве. В стране сложилось сообщество советских людей, готовое дать отпор любому агрессору. Подобное единство и общность интересов и задач стали движущей силой многогранного развития многонационального государства. К сожалению, сегодня потенциал дружбы народов даже в рамках постсоветского пространства используется не в полной мере, но он имеет будущее в России.

Невиданное в мире образование и культурное строительство позволило СССР стать страной всеобщей грамотности и высокоразвитой науки и культуры. Невозможно не вспомнить о таком важном достижении советской национальной политики, как воспитание национальных кадров, высококвалифицированных, разбирающихся в национальных особенностях, традициях и культуре своего народа. Феномен русской учительницы в горах Кавказа и в Средней Азии - это воплощение героического подвига молодых выпускниц педучилищ и педвузов из русских областей.

Советский Союз позволил миллионам граждан познакомиться с творчеством украинцев Пабло Тычины и Максима Рыльского, белорусов Янки Купалы и Якуба Коласа, узбека Хамзы Хакимзаде Ниязи, казахов Джамбула Джабаева и Сакена Сейфуллина, грузина Галактиона Табидзе, таджика Садриддина Айни, лезгина Сулеймана Стальского, аварца Гамзата Цадасы. И это лишь малая толика творческого наследия многонационального советского народа, который создал сильную субкультуру в ХХ веке.

Наивысшим проявлением непобедимости и дружбы народов стала Священная война против фашистских захватчиков, ставшая пробным камнем в истории страны, давая миру сотни тысяч примеров этой самой дружбы, когда беда одна на всех. Дружба, братство, взаимовыручка помогли советским солдатам разгромить фашистов. Для меня и моего поколения - это реалии нашей жизни, источник веры в будущее. Боевое братство и трудовой подвиг людей разных национальностей - стали гарантом Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фашистская пропагандистская машина делала ставку именно на разжигание национальной розни между народами, желая во что бы то ни стало рассорить нерусских с русскими. Многонациональный Советский Союз фашисты считали колоссом на глиняных ногах.

Нацистские главари надеялись использовать в войне с Советами национальный сепаратизм. Когда фашисты оккупировали часть территории страны, они агитировали за "отделение от Москвы". Германское руководство мечтало о "разложении Советской России" изнутри. Предателей было немало среди всех слоев населения, но ни один народ Советского Союза не стал предателем. И это важно понимать.

В планы фашистов входило уничтожение славянских народов как нации. Кроме того, целенаправленно истреблялись уроженцы Украины и Прибалтики. Непонятно, почему сегодня у отдельных представителей этих стран такая короткая память. Непонятно, чем им помешали памятники советскому солдату-освободителю? А чем нам помешал до этого памятник Верховному главнокомандующему И.В.Сталину? Великую победу можно было бы не политизировать. Человечество содрогнулось, узнав о массовых расстрелах в Бабьем Яре. Роль рабов фашисты уготовили кавказцам и жителям Средней Азии и Казахстана. И разве можно проводить какие-то параллели между фашистами и коммунистами во Второй мировой войне? Это разные культуры, разные цивилизации.

Иосиф Сталин в статье, опубликованный в газете "Правда" еще в начале войны, разъяснял, что над народами Советского Союза нависла страшная угроза, направленная на уничтожение государственности и самого советского народа. Кстати, Сталин называл себя русским грузинского происхождения.

Дружба народов как один из составляющих факторов в обеспечении победы над фашизмом признана исторически, но этот опыт в последние годы порой свергается, умалчивается и мало пропагандируется. Отсюда и расцвет идеологии национализма, нацизма, шовинизма в Европе и в постсоветском пространстве. Примером дружбы народов и боевого братства стала битва за Сталинград. И она не была единственной. В газетах писали, что история человечества не знала "такой самоотверженной обороны, такого героического упорства". За Сталинград плечом к плечу под девизом "За Родину! Ни шагу назад!" сражались сыны многонациональной державы: русские, украинцы, белорусы, якуты, чуваши, грузины, казахи, таджики, узбеки, татары, азербайджанцы, армяне, осетины, чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, карачаевцы, балкары, черкесы и представители других народов.

Гитлеровцы делали ставку на межнациональную рознь кавказских народов, которую всячески разжигали. Но их надеждам не суждено было сбыться. На перевалах, ведущих к Закавказью и Черному морю, вместе с бойцами Красной армии врага громили отряды альпинистов и ополченцев из числа горцев, благодаря чему и не состоялся план "Эдельвейс".

Многонациональный советский народ стоял на смерть за Отечество, хотя в стране бушевали одна за одной волны репрессий. Даже это не помешало выполнить священный долг - защиту Родины любой ценой. Миллионы добровольцев со всех республик уходили на войну. Большинство приписывало себе возраст, мальчишки сбегали на фронт.

Дружба народов - это не фигура речи. Это братство, скрепленное кровью, непосильным трудом, общим патриотическим порывом и верой в общую победу. К примеру, аварец И. Абдулманапов, попавший в плен в Крыму в селении Ашага-Сталь, высмеял фашистов, которые предложили ему отказаться от русских собратьев по оружию в обмен на жизнь. Дагестанец плюнул в лицо фашистскому палачу и сказал: "Эти люди - мои братья". Через минуту раздалась автоматная очередь.

Яркий пример - случай из фронтовой жизни моего отца. Его с перебитыми ногами с поля боя под Севастополем, несмотря на шквальный огонь вынес старший лейтенант Володя. К сожалению, ни фамилии его, ни дальнейшей судьбы молодого офицера впоследствии узнать не удалось. Там, где лежал отец, через полчаса появились фашисты, что означало неминуемую смерть. Выходит, Володя спас не только отца, но и меня, родившегося уже после войны. И таких примеров сотни, когда не спрашивали из какой ты республики, на каком языке говоришь и как молишься, а просто подставляли плечо, шли на смерть ради друга, ради общей Родины.

Тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 45-го, благодаря в том числе и дружбе народов СССР, и доблестному боевому братству солдат и генералов разных национальностей. Обо все этом напомнил лидерам постсоветских государств президент России Владимир Путин на неформальном саммите в конце прошлого года в Санкт-Петербурге. Это была встреча народов - однополчан, наследников Великой победы.

Самоотверженная работа за линией фронта в тылу врага внесла серьезную лепту в дело победы. Достаточно вспомнить как за считанные месяцы возобновляли работу эвакуированные за Урал и Сибирь заводы. Особенно, если учесть, что трудились на них по большей части женщины. Тыл не только ковал победу своим непосильным трудом, но еще и передавал на нужды фронта огромные денежные средства. Сумма разного рода поступлений составила 118,2 млрд рублей. Горянка Аня Рамазанова из Тляратинского района Дагестана сдала 10 кг серебра, которое украшало женский свадебный наряд, семейную реликвию, которая передавалась по наследству. Так поступали многие горянки Дагестана. И не только дагестанки, но и все советские женщины, которые поддерживали боевой дух солдат своими посылками.

Одержав военную победу, народы Советского Союза принялись за восстановление городов и сел, разрушенного народного хозяйства. И снова дружба народов сыграла главную роль в деле возрождения страны. Для трудящихся, колхозников и интеллигенции решение этой задачи стало делом чести. Страну восстановили всем миром. И первым на орбиту вырвался советский человек. И это результат героического труда советских ученых, инженеров, рабочих и колхозников.

Значение дружбы народов в Великой Победе трудно переоценить. По словам президента России Путина, "наш священный долг - свято хранить память о подвиге многонационального народа и Великой Победе". И что дружба народов Советского Союза, России имеет для нас непреходящее значение. И сегодня отвечая на многие вызовы брошенные России, важно укреплять наше многонациональное единство страны, чтобы обеспечить мобилизацию россиян всех национальностей на обеспечение безопасности и благополучия России, защиты суверенитета и перспектив российского государства. Воспитание подрастающего поколения россиян в духе патриотизма и дружбы народов - важная гарантия преемственности боевых и трудовых традиций народов исторической России.

Для нас россиян, как и нашим отцов и дедов во время войны, и сегодня важно надежное плечо друга, и мы это ценим. Мы - наследники Великой Победы, а значит и великой дружбы народов. Как говорят у нас: "На дружбе народов держится мир". Благодаря дружбе народов, наши отцы и деды завоевали для нас крепкий мир и защитили наше достоинство. Низкий поклон каждому их них со всех концов нашей огромной и многонациональной Родины.