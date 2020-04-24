Эксперт назвала неоспоримым право регионов вводить ответственность в условиях пандемии

Юридическое сообщество продолжает обсуждать права регионов вводить ответственность в условиях пандемии. Свое мнение высказала видный эксперт по праву, доцент кафедры государственного и административного права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Дмитрикова.

По ее мнению, невозможно сомневаться в том, что субъекты РФ уполномочены устанавливать ответственность на региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Такое мнение она высказала агентству городских новостей "Москва". Напомним, дискуссия по поводу прав региональных властей возникла после вышедшего 21 апреля обзора президиума Верховного суда России.

"Не должно возникать сомнений в наличии полномочий, которые предоставлены субъектам РФ в части установления ответственности на своем региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Эти права четко определены несколькими действующими и недавно принятыми на федеральном уровне законами," - подчеркнула Екатерина Дмитрикова.

Эксперт уточнила, что ответы Верховного суда на вопросы о применении административного, гражданского и уголовного законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в России принятых мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, не имеют силы обязательного указания для судов, носят рекомендательный характер, но учитываются в юридической практике. Она также напомнила, что в обзоре был рассмотрен пример московского регулирования, однако прямого ответа Верховный суд по применению региональных КоАП в документе не дал.

"Обзор Верховного суда не ставит по сомнение наличие полномочий, которые предоставлены субъектам в части установления ответственности на своем региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса. Вопреки высказываниям ряда экспертов, можно с уверенностью сказать, что ВС не делал вывод, что законодательное регулирование на уровне субъекта, конкретно в Москве, установлены незаконно", - подчеркнула Екатерина Дмитрикова.

По ее словам, использование своих мер КоАП в Москве вызвало споры в экспертном сообществе после выхода документа ВС только потому, что это был единственный приведенный пример регионального применения законодательства.

"Надо признать, что особые правила в условиях режима повышенной готовности были установлены и в других регионах. И проблемы разграничения регионального и федерального законов вполне могут возникать в очень многих субъектах",- добавила юрист.

Дмитриева также добавила, что недосказанность в обзоре Верховного суда о разграничении правил, которые установлены во исполнение федерального закона, и собственных правил, которые может устанавливать субъект, исходя из ФЗ-68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", привела "к странным выводам, что можно вовсе ничего не соблюдать, если правила и ответственность для граждан установлены в Москве и других регионах в режиме повышенной готовности".

"Фактически комплекс законов и норм подразумевает для субъектов право вводить свои требования. В целом каждый регион может опираться на две группы правил: первое - принятые на своем уровне, не противоречащие федеральным законам; второе - установленные для исполнения федерального законодательства при введении режима повышенной готовности в соответствии с законом о ЧС", - отметила эксперт.

Эксперт указала, прежде всего, на положение статьи 1.3.1 КоАП, которая предусматривает право регионов устанавливать административную ответственность за нарушение законов и других нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Эту норму и применила Москва. Ранее в городе были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и за отсутствие цифровых пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Эти меры закреплены статьей 3.18.1 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" (КоАП Москвы). Кроме того, обязанность оформления пропусков установлена другим указом Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве". При этом Верховный суд не упомянул вовсе о данных указах в своих ответах.

Эксперт также сослалась на статью 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Она введена Федеральным законом N 99-ФЗ 1 апреля 2020 года, чтобы обеспечить регулирование ситуации в условиях надвигающейся эпидемии.

"Чтобы разграничить вопрос регионального или федерального регулирования, то здесь возникает необходимость определения, о нарушении каких правил идет речь. Если уже ввернуться к разъяснению, которое дат ВС, то под этими нормами предлагается понимать правила, установленные Российской Федерацией и иные правила, которые установлены дополнительно", - отметила она.

Фактически здесь регион должен обеспечить выполнение норм и ответственности граждан, которые государство заложило, если на той или иной территории введен режима повышенной готовности и существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает для всех граждан России за нарушение режима самоизоляции и санитарно-эпидемиологических мер предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. При нарушении карантина (изоляция заболевших или контактировавших с ними) КоАП предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Юрист напомнила также, что полномочия субъектов действовать самостоятельно определены и статьей 11 ФЗ-68 о защите населения. Она определяет полномочия органов власти субъектов.

"Законодатель определяет для субъектов возможность установления своих правил при введении режима повышенной готовности", - подчеркнула она.

Помимо этого, закон теперь наделяет субъекты возможностью устанавливать правила поведения в регионе с учетом особенностей ситуации и во исполнение правил поведения, которые установлены постановлением правительства N 417.

Соответствующее постановление правительства России было принято 2 апреля 2020 г. Документ предусматривает, что при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.