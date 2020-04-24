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Рубрика: В мире

В США заявили о губительности солнечного света и влажности для коронавируса

Уильям Брайан и Дональд Трамп. Фото: Getty Images via AFP Уильям Брайан и Дональд Трамп. Фото: Getty Images via AFP
Уильям Брайан и Дональд Трамп. Фото: Getty Images via AFP

Высокая температура, прямой солнечный свет, а также влажность способны уничтожить новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях. С таким заявлением в четверг в Белом доме выступил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям Уильям Брайан, представив результаты исследования.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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По его словам, это поразительные наблюдения. Так, при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов Цельсия и влажности в 80% вирус начинает гибнуть через две минуты, находясь на поверхности. А в воздухе он начинает разрушаться уже через полторы минуты при тех же условиях и влажности всего в 20%, пишет ТАСС.

Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что, если тело больного подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света, или свет будет "доставлен внутрь тела через кожу", то коронавирус исчезнет за минуту. Однако он подчеркнул, что необходимы дополнительные испытания.

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья, а в самых серьезных случаях могут развиться рак кожи и катаракта.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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