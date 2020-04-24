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Рубрика: В мире

Эсминец США прошел через Тайваньский пролив

Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив, разделяющий материковый Китай и остров Тайвань. Такую информацию в пятницу распространило оборонное ведомство в Тайбэе.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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В пресс-службе седьмого флота США подтвердили данный факт, уточнив, что речь идет об эсминце Barry с управляемым ракетным вооружением. Он проследовал через Тайваньский пролив "во время рутинных операций", - цитирует ТАСС. Американская сторона также отметила, что боевой корабль был направлен в данный район в поддержку действий по обеспечению безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это уже второе за месяц появление здесь корабля ВМС США. Наблюдатели убеждены, что подобные действия американской стороны создают риск усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Власти КНР считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в данном регионе.

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В мире США В мире Восточная Азия Китай

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