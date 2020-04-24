Евгений Забарчук назначен заместителем министра юстиции РФ

Глава государства назначил Евгения Забарчука заместителем министра юстиции России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным "Интерфакса" в Минюсте, новый замглавы ведомства будет курировать работу с кадрами, экспертную деятельность (работу центров судебной экспертизы), а также подведомственную Минюсту Федеральную службу судебных приставов.

Ранее 63-летний Забарчук занимал должность заместителя главы аппарата правительства РФ.