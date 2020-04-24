Facebook представила сервис для групповых видеозвонков

Социальная сеть Facebook анонсировала обновление собственного мессенджера, которое добавляет в него новый сервис - Messenger Rooms, позволяющий осуществлять групповые видеозвонки. Об этом сообщает официальный блог компании.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек. При этом регистрироваться в социальной сети необязательно. Длительность разговором в Rooms не ограничена. Пользователи могут применять "маски", а также блокировать вызовы и осуществлять администрирование звонков, удаляя других пользователей.

Компания также объявила, что увеличивает число участников групповых звонков и в WhatsApp - с четырех до восьми человек.