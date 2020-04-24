ФАС снизит плату за возврат билетов на поезд до символической суммы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России снизит плату за возврат железнодорожных билетов до символической суммы в один рубль. Соответствующий приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России, говорится в сообщении регулятора.

"Максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. С учетом индексации, который утвержден ФАС России, тарифа сбора составит 2 рубля 13 копеек", - уточняется в сообщении.

Там также поясняется, что такой шаг был обусловлен большим количеством жалоб граждан на высокий уровень сбора.

"РЖД, Федеральной пассажирской компании и Гранд Сервис Экспрессу рекомендовано отменить этот сбор на период пандемии. Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации", - подчеркивается в сообщении.