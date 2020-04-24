Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов

Объявление о начале приема заявок прошло в режиме пресс-конференции в национальном пресс-центре Республики Беларусь и на онлайн-платформе Zoom.

Цель фестиваля - поддержка процессов интеграции на постсоветском пространстве, идеологическое и информационное противодействие попыткам дестабилизации, "цветным революциям", поддержание общего культурного, исторического, информационного и творческого пространства.

Выступающие рассказали о критериях отбора фильмов для пятого фестиваля, центральная тема которого - 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

- Мне нравится этот фестиваль, - сказал декан высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков, - иначе я бы не стал главой жюри. За пять лет смотр не теряет силы. Несколько подобных крупных фестивалей исчезли из мирового пространства. Удачно, что наш фестиваль состоится осенью, но некоторые подобные фестивали перенесены на это время, что составляет конкуренцию. Мы не должны ударить в грязь лицом. В межфестивальных отношениях мы должны выиграть. Здесь громадную роль играет жюри. Каждый фестиваль думает о будущем. Очень важно оценивать и поощрять молодежь. Стоит обращать внимание на осмысление глубины материала в художественном исполнении. Мир после коронавируса. Евразия после коронавируса. Доккино после коронавируса. Осенью без масок будем в Минске и Смоленске награждать победителей.

По словам главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова, фестиваль позволяет проследить, как меняется кинематографическое видение, отметить фильмы, которые схватывают время. Погоня за временем - очень хорошая черта. Фестиваль смотрит на жизни страны изнутри. Мы не зашорены.

- Мы приняли регистрацию на этот телемост всех желающих, - сказал председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, - время свидетельствует, что надо золотыми гвоздями "вбивать" в историю факты и события Великой отечественной войны, которые хотят исказить. Мы должны не допустить пересмотра Великой истории. На фестивале мы сможем друг с другом обняться. Это собрание единоверцев. А если собрание единоверцев, это - то ради чего и живем.

- Фестиваль живет, когда есть фильмы. Документальное кино нужно, чтобы не было примирения с прошлым, оправдания нацизма, - сказала победитель предыдущего фестиваля Мари Рено. - В год юбилея победы фильмы будут утверждающие.

Пятый фестиваль "Евразия.DOC" пройдет с 28-го сентября по 2-е октября в Минске и Смоленске.