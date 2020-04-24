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24.04.2020 13:46
Рубрика: Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. Он также сообщил, что эти выплаты не будут облагаться налогами.

"Мы сейчас очень стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачивается, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая мы этот сервис запустим", - сказал Даниил Егоров

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Выплаты в размере 1 МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 тысяч 130 рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.

Как сообщил глава ФНС, определить, соответствует ли предприятие критериям для получения господдержки, уже можно на официальном сайте налоговой службы. ФНС уже запустила на своей платформе сервис для выдачи компаниям льготных кредитов под 0% на выплату зарплат.

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