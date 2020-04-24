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24.04.2020 14:01
Рубрика: Общество

Глава ФОМС призвала не останавливать оказание плановой медпомощи

Текст: Ирина Невинная
Оказание плановой медицинской помощи в связи с пандемией коронавирусной инфекцией приостанавливаться не должно. На уровне регионов руководители здравоохранения должны организовать лечение хронических больных. Об этом сообщила на онлайн-конференции руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как отметил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, из регионов в Союз пациентов поступает много "сигналов" о том, что хронические больные не могут сегодня получить необходимое лечение. "Мы вынуждены были обратиться в минздрав с тем, чтобы были приняты соответствующие меры. Жизнеспасающая терапия не должна останавливаться. Это касается сегодня десятков, а возможно и сотен тысяч пациентов", - сказал Жулев.

Ситуация в связи с эпидемией сложная, одни медицинские учреждения меняют профиль на инфекционный, другие могут быть закрыты на карантин. Тем не менее, как отметила Елена Чернякова, оказание плановой медицинской помощи останавливаться не должно, потоки больных должны перерапределяться по действующим учреждениям. "Было решено приостановить только проведение профилактических осмотров и диспансеризации", - подчеркнула глава ФОМС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Она также сказала, что финансирование медучреждений устойчивое, сохраняется на уровне декабря 2019 и первых месяцев 2020 года. Причем деньги клиникам выделяют авансом.

Пациентам с жизнеугрожающими состояниями - онкологическим больным, с эндокринологическими заболеваниями, проходящим диализную терапию - помощь сохраняется в полном объеме.

При возникновении сложностей в получении медицинской помощи необходимо обратиться в свою медицинскую страховую компанию, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Кол-центры у страховщиков продолжают работать, а страховые представители по-прежнему оказывают не только консультативную, но и организационную поддержку - помогая найти вариант, куда направить больного для лечения.

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