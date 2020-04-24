В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии

Американские археологи сообщили о том, что им удалось найти остатки первого испанского форта, построенного в 1566 году в столице народа Калуса - самого могущественного племени коренных американцев, проживавших на территории современного штата Флорида.

Отчет об исследовании появился на сайте музея Флориды. О существовании этого форта известно из старинных испанских хроник. Однако до последнего времени ученым не удавалось его найти.

Было известно, что этот испанский форт, который носил название Сан-Антон де Карлос, был построен одной из первых иезуитских миссий в Северной Америке в 1566 году на территории народа Калуса.

Форт был назван в честь святого покровителя католиков. Еще в 2013 году археологи и историки заподозрили, что его остатки могут быть скрыты под поверхностью земли на побережье Флориды в заливе Эстеро. Там расположен крупный курган.

"До нашего исследования единственная информация об этом форте имелась в испанских документах, - говорит соавтор работы Уильям Марквардт. - В них говорилось, что столица народа Калуса располагалась на горе Маунд-Кей, и что там находился форт Сан-Антон де Карлос".

Археологи и историки посетили этот участок и провели раскопки. На небольшой глубине они сразу же нашли много фрагментов глиняной посуды, типичной для коренного населения. Однако уверенности в том, что найден неуловимый форт, не было еще несколько лет.

Только недавно археологи раскопали дом правителя народа Калуса и то, что они считают остатками первой иезуитской миссии. Чтобы окончательно развеять сомнения, исследователи применили дистанционное зондирование и изучение кернов. При помощи радара они "просветили" курган и обнаружили под землей остатки стен форта и домов.

Дальнейшее исследование показало, что испанцы возводили свои сооружения из строительного материала, который изготавливали довольно сложным способом. Сначала добывались морские ракушки, которые затем сжигались для получения извести. Ее смешивали с песком, пеплом, водой и измельченными ракушками.

Этот раствор назывался "табби". Анализ показал, что в Маунд-Кей испанцы использовали самый примитивный вариант "табби" в качестве раствора для укрепления своих деревянных конструкций. Позже "табби" начали широко применять англичане на своих американских плантациях.

Открытие проливает новый свет на историю колонизации современной Флориды в испанский период. По словам Марквардта, народ Калуса представлял собой одну из самых политически сложных групп охотников-собирателей и рыболовов в мире.

Эти люди сопротивлялись европейской колонизации в течение почти 200 лет. Кстати, они считаются одними из первых в мире "коллекционеров раковин". Этот народ широко использовал ракушки в качестве инструментов, посуды и украшений. Из них индейцы также строили массивные водотоки, которые использовались ими в качестве ловушек. Это позволяло добывать рыбу в поистине промышленных масштабах.