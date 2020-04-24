Новости

Голикова назвала работу системы здравоохранения напряженной 19:25
Мантуров: Вакцина против коронавируа будет к новому году или раньше 19:03
Фестиваль "Евразия.DOC" определил критерии отбора фильмов 19:00
Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы 18:54
Видео: В Ростове задержали торговца спецпропусками во время изоляции 18:52
Парикмахерские в Британии могут быть закрыты до конца 2020 года 18:29
В Новороссийске за истязания ребенка ответят главы города и полиции 18:27
В пермской больнице коронавирусом заразились 48 человек 18:23
МЭР: Экономика страны теряет в день из-за коронавируса по 100 млрд. рублей 18:12
Минск: на проспекте Рокоссовского заложили Аллею Победы 18:10
В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии 18:07
Toyota Hilux: первые фото обновленного пикапа 18:01
На Новгородчине грузовик с боеприпасами попал в смертельное ДТП 17:58
Бизнесмена из Молдавии заочно обвинили в финансовых махинациях в РФ 17:56
Минздрав снова требует вакцинировать детей 17:56
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет 17:52
Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19 17:44
В Беларуси выявлено более 30 тысяч контактов по COVID-19 17:27
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым 17:26
Экс-депутата Дениса Волчека арестовали по подозрению в мошенничестве 17:22
Воробьев поручил дополнительно искать врачей для борьбы с COVID-19 17:19
В Telegram пообещали запустить видеозвонки 17:09
Появились новые подробности о "Русском Прадо" 17:00
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии коронавируса 16:58
ЦБ спрогнозировал динамику кредитования граждан в 2020 году 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
Почему необходима реорганизация службы "скорой помощи"
24.04.2020 18:07
Рубрика: Общество

В США найден 450-летний форт первой иезуитской миссии

Текст: Денис Передельский
Фото: Amanda Roberts Thompson in Historical archaeology Фото: Amanda Roberts Thompson in Historical archaeology
Фото: Amanda Roberts Thompson in Historical archaeology

Американские археологи сообщили о том, что им удалось найти остатки первого испанского форта, построенного в 1566 году в столице народа Калуса - самого могущественного племени коренных американцев, проживавших на территории современного штата Флорида.

Отчет об исследовании появился на сайте музея Флориды. О существовании этого форта известно из старинных испанских хроник. Однако до последнего времени ученым не удавалось его найти.

Фото: iStock
Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым

Было известно, что этот испанский форт, который носил название Сан-Антон де Карлос, был построен одной из первых иезуитских миссий в Северной Америке в 1566 году на территории народа Калуса.

Форт был назван в честь святого покровителя католиков. Еще в 2013 году археологи и историки заподозрили, что его остатки могут быть скрыты под поверхностью земли на побережье Флориды в заливе Эстеро. Там расположен крупный курган.

"До нашего исследования единственная информация об этом форте имелась в испанских документах, - говорит соавтор работы Уильям Марквардт. - В них говорилось, что столица народа Калуса располагалась на горе Маунд-Кей, и что там находился форт Сан-Антон де Карлос".

Археологи и историки посетили этот участок и провели раскопки. На небольшой глубине они сразу же нашли много фрагментов глиняной посуды, типичной для коренного населения. Однако уверенности в том, что найден неуловимый форт, не было еще несколько лет.

Только недавно археологи раскопали дом правителя народа Калуса и то, что они считают остатками первой иезуитской миссии. Чтобы окончательно развеять сомнения, исследователи применили дистанционное зондирование и изучение кернов. При помощи радара они "просветили" курган и обнаружили под землей остатки стен форта и домов.

Дальнейшее исследование показало, что испанцы возводили свои сооружения из строительного материала, который изготавливали довольно сложным способом. Сначала добывались морские ракушки, которые затем сжигались для получения извести. Ее смешивали с песком, пеплом, водой и измельченными ракушками.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Девичья мумия XVII династии фараонов найдена в Луксоре

Этот раствор назывался "табби". Анализ показал, что в Маунд-Кей испанцы использовали самый примитивный вариант "табби" в качестве раствора для укрепления своих деревянных конструкций. Позже "табби" начали широко применять англичане на своих американских плантациях.

Открытие проливает новый свет на историю колонизации современной Флориды в испанский период. По словам Марквардта, народ Калуса представлял собой одну из самых политически сложных групп охотников-собирателей и рыболовов в мире.

Эти люди сопротивлялись европейской колонизации в течение почти 200 лет. Кстати, они считаются одними из первых в мире "коллекционеров раковин". Этот народ широко использовал ракушки в качестве инструментов, посуды и украшений. Из них индейцы также строили массивные водотоки, которые использовались ими в качестве ловушек. Это позволяло  добывать рыбу в поистине промышленных масштабах.

Генетики раскрыли тайну древних висячих гробов на скалах
Ученые по посуде узнали о кулинарных предпочтениях древних людей
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России
Президент подписал закон об упрощении получения гражданства России
За сутки в России подтверждено 5849 случаев COVID-19 в 82 регионах
В Совфеде отреагировали на блокировку Украиной резолюции ООН по COVID-19
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции