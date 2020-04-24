Футболист "Монпелье" с симптомами коронавируса попал в реанимацию

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации. Ранее у него были обнаружены симптомы коронавируса.

23-летний спортсмен пожаловался на проблемы с дыханием и пищеварением и был госпитализирован. Как сообщает L'Equipe, позже он почувствовал себя хуже, и врачи приняли решение перевести его в реанимацию.

В самом клубе не назвали имя игрока, но подтвердили, что один из футболистов был госпитализирован.

"Из-за проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Монпелье для получения надлежащей помощи", - говорится в сообщении.

Самбиа в нынешнем сезоне провел за "Монпелье" 22 матча и отметился забитым мячом.