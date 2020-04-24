Футболисты сборной России поблагодарили медработников

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! #ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp — Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020

Футболисты России поблагодарили аплодисментами медиков за работу в условиях пандемии коронавируса. Видеозапись, на которой это запечатлено, была опубликована в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

В акции приняли участие Артем Дзюба, один из братьев Миранчуков, Денис Черышев, Александр Максименко, Константин Кучаев. Инициатором такого акта поддержки является экс-защитник "Реала" и махачклинского "Анжи" Роберто Карлос, подключивший к ней других известных спортсменов.

Тем временем стало известно, что полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам денежную сумму на борьбу с коронавирусом. На полученные средства были закуплены новые респираторы, комбинезоны, халаты, маски и антисептики.