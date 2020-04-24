G20 обратилась к странам и частным инвесторам за экстренной помощью

Эр-Рияд призвал экстренно помочь восполнить недостаток финансирования для борьбы с коронавирусом. Саудовская Аравия, как страна, председательствующая в G20, обратилась ко всем государствам, неправительственным организациям, благотворительным учреждениям и представителям частного сектора.

"Чтобы победить COVID-19 требуется немедленное финансирование мер экстренного реагирования, диагностики, лечения, а также создания, производства и внедрения вакцины", - со ссылкой на организацию пишет ТАСС.

В заявлении отмечается, что благодаря всеобщим усилиям удалось собрать уже 1,9 миллиарда долларов для поддержки глобальных мер по противодействию пандемии коронавируса, однако, чтобы продолжить эту работу требуется еще восемь миллиардов. Ранее страны G20 одобрили предложенный Саудовской Аравией план по отсрочке платежей по задолженности наименее развитых стран.