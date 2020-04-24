Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Александр Мелешенко 
14:24 24.04.2020

Где в Москве купить квартиру по льготной ставке 6,5%

Купить квартиру в ипотеку по льготной ставке 6,5% в Москве при первоначальном взносе 20% получится менее чем в половине массовых новостроек - в остальных придется увеличивать сумму первоначального взноса, чтобы размер ипотечного кредита не превысил установленные 8 млн рублей. Такие подсчеты сделали в риелторской компании "Метриум".
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Напомним, вчера вечером было опубликовано постановление правительства России о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых. Под эту ставку россияне до 1 ноября смогут взять ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Размер кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничен 8 миллионами рублей, в других регионах - 3 миллионами рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Мишустин: Ипотеку под 6,5% будут давать до 1 ноября

Льготная ставка в 6,5% будет действовать весь период ипотеки, но не более 20 лет. Риелторы прогнозируют, что это подстегнет многих россиян, которые откладывали приобретение квартиры в ипотеку, и простимулирует строительный рынок.

В то же время не все новостройки подойдут под льготные условия, если у покупателя будет только 20% от стоимости жилья. В Москве, к примеру, квартиры ценой до 10 миллионов рублей есть лишь в 45 процентах новостроек. В остальных цены выше, а значит, для льготной ипотеки понадобится первоначальный взнос больше 20%.

"В Москве в I квартале 2020 года средняя стоимость квартиры в новостройках эконом и комфорт-класса составила 10,9 млн рублей, что заметно выше предельного размера ипотечного займа. То есть для приобретения средней квартиры по программе субсидированной ипотеки понадобится внести первоначальный взнос 27% от стоимости такой квартиры", - подсчитали в "Метриум".

В то же время в московских новостройках можно найти предложения и по цене от 6 миллионов рублей, так что без выбора москвичи с небольшими суммами на первоначальный взнос не останутся. Недорогие по столичным меркам квартиры застройщики предлагают в жилых комплексах в разных районах Москвы, включая Западное Дегунино, Ховрино, Покровское-Стрешнево, Нагатинский Затон и другие.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
12:55

Магазины и хостелы начнут штрафовать за перепланировки

Магазины и хостелы начнут штрафовать за перепланировки

Организации и предпринимателей будут штрафовать за самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме и использование жилья не по назначению Максимальный размер штрафа может доходить до 50 тысяч рублей

ЖКХ
12:54

Плату за отопление рассчитают по-новому

Плату за отопление рассчитают по-новому

Президент подписал закон, касающийся расчета платы за отопление. Поправки внесены в Жилищный кодекс и устанавливают, что в платежах должны учитываться показания квартирных приборов

Жилая недвижимость
23.04.2020

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Новую программу поддержки жилищного строительства утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. До 1 ноября граждане смогут брать в банках ипотечные кредиты под 6,5 процента годовых. Минимальный взнос составляет 20 процентов от стоимость жилья