Где в Москве купить квартиру по льготной ставке 6,5%

Купить квартиру в ипотеку по льготной ставке 6,5% в Москве при первоначальном взносе 20% получится менее чем в половине массовых новостроек - в остальных придется увеличивать сумму первоначального взноса, чтобы размер ипотечного кредита не превысил установленные 8 млн рублей. Такие подсчеты сделали в риелторской компании "Метриум".

Напомним, вчера вечером было опубликовано постановление правительства России о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых. Под эту ставку россияне до 1 ноября смогут взять ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Размер кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничен 8 миллионами рублей, в других регионах - 3 миллионами рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%.

Льготная ставка в 6,5% будет действовать весь период ипотеки, но не более 20 лет. Риелторы прогнозируют, что это подстегнет многих россиян, которые откладывали приобретение квартиры в ипотеку, и простимулирует строительный рынок.

В то же время не все новостройки подойдут под льготные условия, если у покупателя будет только 20% от стоимости жилья. В Москве, к примеру, квартиры ценой до 10 миллионов рублей есть лишь в 45 процентах новостроек. В остальных цены выше, а значит, для льготной ипотеки понадобится первоначальный взнос больше 20%.

"В Москве в I квартале 2020 года средняя стоимость квартиры в новостройках эконом и комфорт-класса составила 10,9 млн рублей, что заметно выше предельного размера ипотечного займа. То есть для приобретения средней квартиры по программе субсидированной ипотеки понадобится внести первоначальный взнос 27% от стоимости такой квартиры", - подсчитали в "Метриум".

В то же время в московских новостройках можно найти предложения и по цене от 6 миллионов рублей, так что без выбора москвичи с небольшими суммами на первоначальный взнос не останутся. Недорогие по столичным меркам квартиры застройщики предлагают в жилых комплексах в разных районах Москвы, включая Западное Дегунино, Ховрино, Покровское-Стрешнево, Нагатинский Затон и другие.