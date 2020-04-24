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24.04.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила новый способ мошенничества на Youtube

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура обнаружила очередной вредоносный коронавирусный сайт, созданный мошенниками. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, на YouTube обнаружен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам РФ до 300 тысяч рублей компенсации НДС. По состоянию на 23 апреля, это видео просмотрело более 700 тысяч пользователей. Правда, одним фейковым роликом авторы не ограничились.
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

В первом комментарии под видео была указана ссылка на сайт якобы Единого компенсационного реестра (возврата невыплаченных денежных средств), где также предлагалось "получить компенсацию НДС, согласно постановлению 34/16325к от 12 тысяч до 300 тысяч рублей. Сумма, по утверждению мошенников, начисляется за последние три года. Для получения этой помощи гражданам нужно было сделать совсем немногое - указать электронный адрес и 6 последних цифр наиболее часто используемой банковской карты". Если человек передаст эти данные мошенникам, то он не только не получит никаких денег, но и лишится всех тех, что лежат у него на карточке.

Фото: iStock
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Как заявили в Генпрокуратуре, информация, размещенная в YouTube, от начала до конца является недостоверной, поскольку указано недействующее постановление № 34/16325к и не указан орган, вынесший данный документ. Кроме того, размер НДС, в первую очередь, регулируется нормами Налогового кодекса РФ.

Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

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