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24.04.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

Генпрокурор потребовал следить за соблюдением законности при борьбе с COVID-19

Текст: Иван Егоров
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов считает особо важным в нынешних непростых условиях обеспечить максимально активное взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами. Об этом глава надзорного ведомства заявил во время видеосовещание по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе, в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Игорь Краснов во время совещания акцентировал внимание прокуроров на основных задачах, которые стоят сейчас перед ними. Во-первых, по его словам, это относится к контролю за соответствием региональной и муниципальной правовой базы федеральному законодательству и прежде всего указу президента от 2 апреля 2020 года № 239, а также пакету недавно принятых Госдумой федеральных законов и актам правительства РФ.Кроме того это касается обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также трудовых и социальных прав, особенно уязвимых категорий.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Прокурорам также поставлена задача незамедлительно реагировать на факты завышения цен на социально значимые продукты питания, непродовольственные товары первой необходимости и лекарства. Еще одна задача - это контроль за целевым и эффективным расходованием значительных бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Кроме того Генпрокурор заявил о необходимости защиты законных интересов малого и среднего бизнеса. В том числе обеспечение средствами надзора мер государственной поддержки предпринимателей, включая выплаты работникам, отсрочку платежей, льготы и иные гарантии. И наконец еще одна немаловажная задача по словам Краснова,это пресечение распространения недостоверных сведений об инфекции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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