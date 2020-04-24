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24.04.2020 13:21
Рубрика: Общество

Глава ФФОМС назвала стоимость лечения больных COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Разработаны и вошли в тарифные соглашения во всех регионах тарифы на оказание медицинской помощи больным COVID-19, об этом сообщила сегодня на онлайн-конференции председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По ее словам, стоимость лечения одного случая коронавирусной инфекции при легком течении примерно равна стоимости оказания медпомощи при обычной пневмонии. При средне-тяжелом течении используется повышающий коэффициент 1,4 и тариф составляет около 100 тысяч рублей. При тяжелом течении заболевания без необходимости ЭКМО или подключения к ИВЛ вырастает до 200 тысяч рублей, а при проведении реанимационных мероприятий превышает эту сумму. При этом Елена Чернякова подчеркнула, что все лечение больные COVID-19 в рамках ОМС получают бесплатно. Речь идет только о финансировании медучреждений, оказывающих помощь таким больным.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Распространение коронавируса COVID-19

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