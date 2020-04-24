Глава ФФОМС назвала стоимость лечения больных COVID-19

Разработаны и вошли в тарифные соглашения во всех регионах тарифы на оказание медицинской помощи больным COVID-19, об этом сообщила сегодня на онлайн-конференции председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.

По ее словам, стоимость лечения одного случая коронавирусной инфекции при легком течении примерно равна стоимости оказания медпомощи при обычной пневмонии. При средне-тяжелом течении используется повышающий коэффициент 1,4 и тариф составляет около 100 тысяч рублей. При тяжелом течении заболевания без необходимости ЭКМО или подключения к ИВЛ вырастает до 200 тысяч рублей, а при проведении реанимационных мероприятий превышает эту сумму. При этом Елена Чернякова подчеркнула, что все лечение больные COVID-19 в рамках ОМС получают бесплатно. Речь идет только о финансировании медучреждений, оказывающих помощь таким больным.