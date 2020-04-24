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Рубрика: Власть

Главы СНГ обратились с воззванием в связи с 75-летием Великой Победы

Текст: Юрий Сизов
Немеркнущим событием для народов государств СНГ, символизирующим несокрушимую силу патриотизма, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от коричневой чумы, названа победа советского народа в Великой Отечественной войне.

Текст обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности, в ООН, ОБСЕ и ШОС в связи с 75-летием исторической даты распространил 24 апреля Узбекистан, председательствующий в СНГ, сообщили в пресс-службе Исполкома этой международной организации.

Подвиг в победе над гитлеризмом "навечно вписан не только в нашу, но и в мировую историю", - говорится в обращении.

Фото: БРСМ /belta.by
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"Девятое мая - священный день, одна из самых значимых и почитаемых дат. Мы искренне гордимся тем, что, выдержав все испытания, решающий вклад в достижение полной и окончательной Победы над фашизмом внесли народы наших государств. Мы помним, какой дорогой ценой был завоеван мир, и склоняем головы перед героизмом советских воинов, погибших на полях сражений, перед памятью партизан и подпольщиков, узников фашистских застенков и мирных жителей, отдавших свои жизни за свободу, мир и справедливость. Мы безмерно благодарны и павшим, и живым - как воевавшим, так и труженикам тыла - женщинам, детям и старикам, которые день и ночь самоотверженно ковали Победу, обеспечивая фронт всем необходимым".

В документе выражена особая признательность ветеранам минувших сражений. "Наша святая обязанность - проявлять всестороннюю заботу о них, воспитывать подрастающие поколения на священной памяти о великом подвиге героического поколения победителей. Высоко ценим мужество народов Европы и всего мира, всех, кто вместе с нами оказал сопротивление нацизму. Обращаемся с призывом ко всем странам мира ответственно подходить к выполнению своих обязательств по сохранению военно-мемориального наследия героев-победителей, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения погибших при освобождении стран Европы от нацизма", - отмечается в обращении лидеров СНГ. Они призвали мировое сообщество "решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропаганде расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях".

В современном мире, отмечается в документе, уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества моральным ориентиром и движущей силой, побуждающими к активным действиям против дискриминации и агрессивного национализма.

Фото: Петр Бернштейн/ РИА Новости
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В этой связи главы государств СНГ выступили за возобновление широкого международного диалога, "направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру".

Подчеркивая ведущую роль ООН в деле поддержания мира, лидеры стран Содружества призвали международное сообщество к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. "Мы подтверждаем, что государства Содружества будут всемерно содействовать укреплению стабильности в межгосударственных отношениях и сохранению мира на планете", - констатируется в документе, текст которого переведен на все официальные языки ООН и опубликован в качестве документа 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он также распространен в качестве официального документа ОБСЕ среди стран-участниц и партнеров по сотрудничеству организации и среди стран ШОС.

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