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24.04.2020 13:14
Рубрика: В мире

Граждан Швейцарии заставили оплачивать свою эвакуацию на родину

Текст: Владимир Шилов

Швейцарские власти намерены взыскать более 8 миллионов долларов с граждан, которых пришлось экстренно эвакуировать на родину в условиях пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД конфедерации.

Фото: EPA-EFE/LAURENT DARBELLAY PICTURE TAKEN WITH A DRONE
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С начала апреля в альпийскую страну были возвращены свыше 7 тысяч туристов со всего мира. Теперь им предстоит возместить государству большую часть - до 80 процентов - средств, потраченных на их перевозку.

Напомним, Швейцария потратила порядка 10 миллионов долларов для скорейшего возвращения своих граждан домой в условиях пандемии. В общей сложности были организованы несколько десятков рейсов, в том числе из Африки и Латинской Америки.

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