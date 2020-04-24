Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

Horizon Zero Dawn - один из главных эксклюзивов PlayStation 4 - получит продолжение на следующей домашней консоли Sony. Об этом пишет портал Video Games Chronicle.

По информации источника, постапокалиптическая история изначально задумывалась студией Guerrilla Games как трилогия. Но руководство японской корпорации дало добро на разработку сиквела только после коммерческого успеха первой части.

Возвращение в мир динозавроподобных роботов должно было состояться в текущем поколении, но планы изменились вместе с запуском проектирования новой PlayStation. На данный момент Horizon Zero Dawn 2 запланирована как эксклюзив для PS5.

Подробностей о сюжете пока нет, но указывается, что в новой игре может появиться кооператив. Как он будет реализован, пока неясно - его могут как включить в прохождение кампании, так и использовать для создания специального режима.

Мир игры, по предварительным данным, будет в несколько раз превосходить по размерам карту из оригинала.