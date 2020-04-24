Япония повысила до третьего уровень опасности в отношении РФ из-за COVID-19

Японские власти повысили до третьего (по четырехбалльной шкале) уровень опасности в отношении четырнадцати государств на фоне пандемии коронавируса. В список вошли в том числе Россия, Беларусь и Украина.

"С учетом ситуации с распространением коронавируса мы намерены и в дальнейшем предпринимать все возможные меры для обеспечения безопасности населения, в том числе будем на постоянной основе анализировать информацию", - заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

Указанные меры теперь действуют в отношении 87 государств и территорий. МИД Японии призывает своих граждан отказаться от поездок в обозначенные страны.