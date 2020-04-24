Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.

Напомним, "зачет" по сочинению для 11-х классов и по собеседованию для девятых - это допуск к ЕГЭ и ОГЭ. Большинство выпускников сдали сочинение и собеседование еще в декабре и феврале. А те, кто не сдал (все пропустил или не смог набрать нужный балл для "зачета"), должны прийти сдавать 6 мая - сочинение, или 18 мая - собеседование. Но таких "двоечников" - меньше одного процента.

- Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет", - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая - для итогового сочинения в 11 классах, 18 мая - для итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.

Регионы смогут провести эти испытания в указанные даты. Но в случае, если эпидемиологическая ситуация не позволит этого сделать, Рособрнадзор определит для регионов новые даты - причем до начала государственной итоговой аттестации и в 11 и 9 классах.

- Также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах в дистанционном формате, - рассказали в Рособрнадзоре.

Но есть важное условие: необходимая материально-техническая база и условия для защиты заданий итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации.