Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

Новости

МВД опровергло информацию о нападениях на женщин и пенсионеров у магазинов 10:17
Рабочие пропуска в регионах будут выдавать только на полдня 10:16
Психолог объяснил, как не впасть в депрессию из-за отсутствия путешествий 10:14
В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров 10:12
Блокирование Киевом резолюции ООН против COVID-19 оценили в Крыму 10:12
Завершен монтаж памятника советскому солдату под Ржевом 10:06
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции 10:05
Новый Volkswagen I.D.3 сфотографировали в Шереметьево 10:04
На Вятке восемь заболевших COVID-19 отказались от госпитализации 10:02
Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр 09:58
На Ставрополье мужчина на улице открыл стрельбу из автомата 09:49
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте "тяжелых" пациентов 09:43
В Прикамье женщину оштрафовали за ложную информацию о COVID-19 09:42
Республика Сербская благодарна России за помощь в борьбе с COVID-19 09:39
Самая красивая экспортная Lada: кабриолет Natasha 09:31
В Забайкалье начали проверку смерти пациента из-за отказа "скорой" 09:29
Медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к COVID-19 09:28
В Кузбассе вахтовый автобус с шахтерами попал в ДТП 09:26
Нижегородцы смогут по карте отследить нарушителей карантина 09:26
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России 09:23
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом 09:18
В Саратовской области выявлено 245 заболевших коронавирусом 09:17
"Союзмультфильм" планирует вернуть переданные Японии права на Чебурашку 09:15
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах 09:08
В Кемерове загорелась крыша на стройке кадетского училища 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24.04.2020 09:52
Рубрика: Общество

Итоговое собеседование в школах может пройти дистанционно

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила в регионы письмо, где разъяснила порядок проведения итогового сочинения и собеседования в резервные сроки в мае 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, "зачет" по сочинению для 11-х классов и по собеседованию для девятых - это допуск к ЕГЭ и ОГЭ. Большинство выпускников сдали сочинение и собеседование еще в декабре и феврале. А те, кто не сдал (все пропустил или не смог набрать нужный балл для "зачета"), должны прийти сдавать 6 мая - сочинение, или 18 мая - собеседование. Но таких "двоечников" - меньше одного процента.

Как будет работать проект "Моя школа online"

- Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили "зачет", - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая - для итогового сочинения в 11 классах, 18 мая - для итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.

Регионы смогут провести эти испытания в указанные даты. Но в случае, если эпидемиологическая ситуация не позволит этого сделать, Рособрнадзор определит для регионов новые даты - причем до начала государственной итоговой аттестации и в 11 и 9 классах.

- Также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах в дистанционном формате, - рассказали в Рособрнадзоре.

Но есть важное условие: необходимая материально-техническая база и условия для защиты заданий итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России назвали "кощунством" блокировку Украиной проекта резолюции ГА ООН
Хуснуллин: Правительство не планирует увеличивать тарифы ЖКХ
В Минобрнауки прокомментировали вопрос оплаты за учебу в вузах
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции