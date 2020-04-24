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Рубрика: Общество

Как помочь окружающим во время коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Самоизоляция - штука непростая, особенно когда у человека просыпается жажда деятельности. А что делать, если все дни нерабочие? Правильно, помогать людям! Вот семь простых, но при этом очень важных и нужных дел, которые нам подсказали эксперты по совершению добрых поступков.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Елена Мелихова
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​1) Принесите продукты и лекарства. Пожилые люди находятся в режиме самоизоляции с середины марта. За это время все запасы уже давно закончились. Позвоните им, спросите, не нужна ли помощь. Повесьте объявление с номером своего телефона в подъезде.

Важно: покупая и передавая продукты, используйте маску и перчатки, а пакеты с покупками оставляйте у двери.​ ​

2) Отредактируйте карты. Службы доставки части ищут нужный адрес и схему проезда к нему по Яндекс.Картам. Изучите на них знакомые вам места. Если обнаружите неотмеченный на карте шлагбаум, перекрытую или не указанную дорогу, неверный номер дома, внесите или исправьте эту информацию на слое "Народная карта" на компьютере или в мобильном приложении. Когда карта обновится, людям будет проще доставить заказ на нужный адрес.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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​3) Помогите медикам. Сделать это можно на сайтах благотворительных фондов "Правмир" и "Живой". Там собирают деньги на средства индивидуальной защиты для врачей и медсестер, работающих в самых опасных местах.

4) Станьте волонтером. В больницах не хватает рук, поэтому они привлекают волонтеров для работ, не связанных лечением коронавируса. Занятия найдутся и для студентов - медиков, и для людей совсем других профессий. Предложить свои услуги можно позвонив в больницу или оставив заявку на специальном сайте.

​5) Помогите домашним животным. Сложнее всего приходится питомцам, единственного хозяина которых госпитализировали из-за коронавируса. Таких берут под свою опеку фонды и ветеринарные центры. Например Zoo station или "В мире животных" . Им нужны не только корма и средства ухода, но и физическая помощь. Подобной работой занимаются и другие организации - найдите ближайшую к своему дому.​

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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​6) Поделитесь своими знаниями. Из-за карантина многие социальные службы, помогающие людям в обычное время, закрылись. При этом потребность в их услугах никуда не делать. На платформе ProCharity можно найти целый список таких проблемных ситуаций и попытаться кому-то помочь. Запросы могут быть самые разные: от решения юридических проблем до помощи с монтажом видео.​

​7) Поддержи малый бизнес. Если есть возможность, совершайте покупки в небольших магазинах, заказывайте блюда на вынос в маленьких ресторанчиках. Сетевым гигантам проще пережить кризис, чем малым и даже средним предприятиям.

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