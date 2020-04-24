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24 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 23 апреля 2020 года № 235-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002) следующие изменения:

в пункте 11.2:

абзац пятый дополнить словами ", сроков начала летних каникул для обучающихся 1 - 4-х классов с 1 мая 2020 года, для обучающихся 5 - 8-х и 10-х классов с 25 мая 2020 года";

в абзаце шестом слова "с целью реализации образовательных программ в полном объеме" заменить словами ", обеспечив освоение образовательных программ обучающимися 9-х, 11-х классов с последующим выходом на государственную итоговую аттестацию";

в абзаце первом пункта 11.10 слова "25 апреля" заменить словами "30 апреля";

в пункте 11.11 слова "25 апреля" заменить словами "30 апреля";

в абзаце первом пункта 11.12 слова "24 апреля" заменить словами "29 апреля";

в абзаце первом пункта 11.13 слова "25 апреля" заменить словами "30 апреля".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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