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Рубрика: В мире

Китай объявил название национальной программы по освоению Марса

Китайские власти в пятницу объявили название национальной программы по освоению Марса - "Тяньвэнь". Об этом сообщило Центральное телевидение страны, уточнив, что первая миссия по исследованию планеты будет называться "Тяньвэнь-1".

Фото: NASA/JPL/UArizona
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Также была представлена эмблема проекта. На ней изображен полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы, пишет ТАСС. Данная форма символизирует первые буквы в словах China (Китай) и cooperation (сотрудничество), что говорит о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.

Первая марсианская миссия КНР стартует в этом году. Ее задача - отправить на Марс зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. Далее к этой планете планируется отправить пилотируемую миссию.

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В мире Восточная Азия Китай Общество Космос

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