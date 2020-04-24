Китай объявил название национальной программы по освоению Марса

Китайские власти в пятницу объявили название национальной программы по освоению Марса - "Тяньвэнь". Об этом сообщило Центральное телевидение страны, уточнив, что первая миссия по исследованию планеты будет называться "Тяньвэнь-1".

Также была представлена эмблема проекта. На ней изображен полукруг, состоящий из орбит, на которых расположены планеты Солнечной системы, пишет ТАСС. Данная форма символизирует первые буквы в словах China (Китай) и cooperation (сотрудничество), что говорит о стремлении Пекина осваивать космос совместно с другими странами.

Первая марсианская миссия КНР стартует в этом году. Ее задача - отправить на Марс зонд, который должен достигнуть точки назначения за семь месяцев. Далее к этой планете планируется отправить пилотируемую миссию.