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Рубрика: Спорт

Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти

Текст: Артур Нанян
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Александр Кокорин. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", назвал клуб, за который хотел бы играть в будущем.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Кокорин рассказал о предложении "Зенита" по новому контракту

В интервью каналу "КраСава" в YouTube Кокорин признался, что у него есть предложения из Италии и что он мечтал бы играть за "Рому".

"Есть люди, находящиеся от меня в Италии. Есть большой интерес от трех команд. Все они - топовые для меня. "Ювентуса" в этом списке нет. "Милан", "Интер", "Наполи"? Что-то рядом. Сам я в "Рому" хочу. Она есть в списке", - сказал Александр.

С момента перехода в "Сочи" Кокорин провел в Премьер-лиге четыре встречи и забил в них три гола. Контракт с "Зенитом" у нападающего истекает грядущим летом.

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