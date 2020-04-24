Кокорин признался, в какой клуб он хочет перейти

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", назвал клуб, за который хотел бы играть в будущем.

В интервью каналу "КраСава" в YouTube Кокорин признался, что у него есть предложения из Италии и что он мечтал бы играть за "Рому".

"Есть люди, находящиеся от меня в Италии. Есть большой интерес от трех команд. Все они - топовые для меня. "Ювентуса" в этом списке нет. "Милан", "Интер", "Наполи"? Что-то рядом. Сам я в "Рому" хочу. Она есть в списке", - сказал Александр.

С момента перехода в "Сочи" Кокорин провел в Премьер-лиге четыре встречи и забил в них три гола. Контракт с "Зенитом" у нападающего истекает грядущим летом.