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Рубрика: В мире

Количество кибератак на системы ВОЗ выросло в пять раз

Количество кибератак на компьютерные системы Всемирной организации здравоохранения выросло в пять раз. Только за минувшие семь дней злоумышленники похитили 450 электронных адресов и паролей. Базы данных не пострадали, информирует ТАСС.

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Также участились случаи рассылок электронных писем от имени ВОЗ с призывом перечислять деньги в фонд по борьбе с коронавирусом. "Мошенники умножили свои попытки обмана людей. В итоге пожертвования поступали не в наш фонд COVID-19 Solidarity Response, а на указанные злоумышленниками адреса", - говорится в официальном сообщении организации.

Представители ВОЗ заявили, что работают над усилением безопасности своих информационных систем.

В мире Международные организации ВОЗ Хакерские атаки Распространение коронавируса COVID-19

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