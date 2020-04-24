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24.04.2020 14:04
Рубрика: Экономика

Компенсацию по ЖКХ семьям погибших военных рассчитают без "платежек"

Текст: Юрий Гаврилов

Правительство РФ временно, сроком на полгода, изменило порядок ежемесячных компенсационных выплат за ЖКХ семьям погибших или умерших военных и других силовиков.

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Деньги за оплату жилья и коммунальных услуг им станут возвращать без предоставления платежных документов в органы социальной защиты населения оригиналов . Такой порядок выплат предусмотрен на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. расчет компенсационных выплат в связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти производится без подтверждения гражданами оплаты указанных помещений и услуг", - говорится в документе.

Такой временный порядок введен для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В обычной ситуации, согласно действующим в России правилам, члены семей погибших или умерших военнослужащих для получения ежемесячной компенсации обязаны лично предоставлять в органы соцзащиты оригиналы своих платежных документов, либо направлять их туда по почте с уведомлением о вручении. Если эти требования не выполняются, выплату приостанавливают до предъявления платежных документов.

Другое временное нововведение связано с изменением порядка расчета компенсационных выплат в течение каждых последующих 6-месячных периодов. Этот порядок, согласно действующим правилам, в обычных условиях определяется после проведения перерасчета на основании оригиналов документов об оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг за шесть прошедших месяцев. В условиях пандемии коронавируса порядок расчета пришлось скорректировать.

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