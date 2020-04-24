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Рубрика: Культура

Концерт рэпера Трэвиса Скотта в онлайн-игре собрал более 12 млн зрителей

Текст: Ольга Бухарова
Фото: Travis Scott/ youtube.com Фото: Travis Scott/ youtube.com
Фото: Travis Scott/ youtube.com

В пятницу, 24 апреля, состоялся онлайн-концерт американского рэпера Трэвиса Скотта в компьютерной игре Fortnite. Он длился всего 10 минут, при этом одновременно премьеру смотрело 12,3 миллиона человек. Это рекорд по онлайну в игре. Напомним, что виртуальный концерт проводится в игре не впервые. В прошлом году его устроил диджей Marshmello и собрал 10 млн зрителей.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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Поклонники в восторженных комментариях отметили, что это был лучший "ивент в игре" и одновременно онлайн-концерт по визуальным и звуковым эффектам. Дизайнеры постарались: рэпер был узнаваем, выполнен в виде гигантской модели. Игроки бегали возле его ног, постоянно попадая в разные локации: на земле, под водой, в космосе.

Онлайн-концерт можно будет посмотреть 25 апреля в 7:00 и в 18:00 по мск, а также 26 апреля в 1:00 по мск. Кроме самой игры, концерт смотрели более 2 миллионов человек на платформах YouTube и Twitch.

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