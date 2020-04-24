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Рубрика: В мире

Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила в четверг очередной пакет мер объемом почти 500 миллиардов долларов на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Сенат поддержал законопроект ранее на этой неделе, а теперь документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Большая часть денег будет направлена на программу льготных кредитов малому бизнесу. Компании могут не возвращать эти средства при условии, что деньги будут потрачены на зарплаты, выплату процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг, пишет ТАСС. Ранее конгресс выделял на эту программу 350 миллиардов долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Трамп уже выразил благодарность конгрессменам. "Этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", - отметил Трамп, выступая в Белом доме. Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться.

Напомним, предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более двух триллионов долларов был принят в конце марта.

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