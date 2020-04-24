Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с COVID-19

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила в четверг очередной пакет мер объемом почти 500 миллиардов долларов на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Сенат поддержал законопроект ранее на этой неделе, а теперь документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу.

Большая часть денег будет направлена на программу льготных кредитов малому бизнесу. Компании могут не возвращать эти средства при условии, что деньги будут потрачены на зарплаты, выплату процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг, пишет ТАСС. Ранее конгресс выделял на эту программу 350 миллиардов долларов, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Трамп уже выразил благодарность конгрессменам. "Этот законопроект поможет малому бизнесу сохранить миллионы работников и выдавать им заработную плату", - отметил Трамп, выступая в Белом доме. Он добавил, что многие штаты уже начали восстанавливаться.

Напомним, предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более двух триллионов долларов был принят в конце марта.