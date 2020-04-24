Коронавирус может сократить продолжительность жизни человека на 10 лет

Коронавирус может иметь для организма человека долгосрочные негативные последствия, сообщает портал Wellcome Open Research со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Шотландии.

По данным ведомства, COVID-19 сокращает среднюю продолжительность жизни человека приблизительно на 10 лет.

Как отмечается, ученые университетов Глазго и Эдинбурга с помощью новейших компьютерных технологий рассчитали потерянные года жизни из-за опасного заболевания, сравнив их с данными ожидаемой продолжительности жизни в Великобритании.

В результате, умершие от коронавируса пациенты мужского пола могли бы жить еще более 10 лет, а женщины теряли 11 лет.