Следы коронавируса нашли в слезах излечившейся итальянки

Медики Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани обнаружили в слезах пожилой итальянки следы коронавирусной инфекции. Об этом пишет научный журнал Annals of Internal Medicine.

23 января этого года 65-летняя женщина вернулась в Италию из китайского Уханя. Спустя пять дней у нее появился кашель, боль в горле, насморк и двусторонний конъюнктивит. Температура поднялась до 38 градусов, появилась тошнота и рвота. 29 января пенсионерку госпитализировали, в тот же день анализы показали наличие коронавируса. Через три дня из-за конъюнктивита у нее взяли мазок со слизистой оболочки глаза и тоже обнаружили в ней вирусную РНК.

Последующие анализы показали, что следы вируса оставались в слезах итальянки еще 21 день, но постепенно количество вирусных частиц снижалось. Через пять дней после того, как обычный анализ мазков носоглотки уже не обнаружил инфекции, во взятом на 27 день глазном мазке снова обнаружили следы коронавируса.

По мнению врачей, этот случай доказывает, что вирус может как попасть через глаза в человека, так и передаться через них другому. Именно поэтому врачи еще раз напомнили о необходимости в период пандемии часто мыть руки не прикасаться ими к носу, рту, глазам, а офтальмологам при приеме пациентов использовать индивидуальные средства защиты.