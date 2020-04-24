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24.04.2020 16:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые по посуде узнали о кулинарных предпочтениях древних людей

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Royal Society Open Science Фото: Royal Society Open Science
Фото: Royal Society Open Science

Исследователи сделали вывод, что люди, населявшие Балтийский регион, и еще не освоившие сельское хозяйство, уже имели особенности местной кухни, хотя у них были почти одинаковые ресурсы.

Ученые провели анализ органических остатков из 528 образцов глиняной посуды, которую использовали древние жители Северной Еврпы в VI - V тысячелетии до нашей эры, и сделали выводы об особенностях кухни и культуры. Для этого использовали методы молекулярной и изотопной характеристики (газовая хроматография и масс-спектрометрия). Всего было сделано 667 анализов. Об этом говорится в статье на Royal Society Open Science.

Фото: Аrqueologico de Caraca
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- Результаты демонстрируют четкие субрегиональные тенденции в использовании керамики охотниками-собирателями; водные ресурсы в Восточной Балтике, жиры нежвачных животных (свинообразных) в Юго-Восточной Балтике и более разнообразное использование, включая продукты для жвачных животных и "молочку", в Западной Балтике. Мы обнаружили удивительно мало доказательств использования керамики для не кулинарной деятельности (смолы и пчелиный воск). Появление субрегиональных кухонь мы связываем с распространением новых кулинарных идей, связанных с принятием глиняной посуды, например, для приготовления и комбинирования продуктов, но с учетом культурных особенностей и под влиянием традиционных практик, - говорится в работе.

Так, анализ органических остатков подтверждает, что приготовление пищи действительно было основной функцией сосудов, это были некие прототипы кастрюль. Смеси пищевых продуктов были выявлены в большинстве сосудов. Горшков было много и они выполняли утилитарную функцию. Наличие обугленных поверхностных отложений и продуктов тепловой обработки во многих сосудах позволяет предположить, что приготовление пищи было основным применением горшков.

Ученые утверждают, что различия в использовании керамики не могут быть объяснены различиями в условиях окружающей среды и доступности ресурсов. Например, в то время как фауна Нарвы демонстрирует, что жители могли использовать как наземные, так и водные ресурсы, но керамика, по-видимому, почти исключительно использовалась для приготовления последних. Но не исключено, что охотники использовали какую-то другую технологию для другой еды.

Так же ученые предполагают, что охотники-собиратели могли общаться с фермерами. Например, обмениливались мясом и молоком, так как посуду со следами этих продуктов находили в нехарактерном регионе. Вместе с продуктами при обмене заимствовали и способ приготовления еды. Такой процесс можно считать началом неолита.

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