Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет

Коронавирусы поражают летучих мышей на протяжении многих миллионов лет. Об этом сообщается в научном журнале Scientific Reports. В исследовании протестировали 1013 рукокрылых, принадлежащих к 36 видам африканских летучих мышей.

Ученые пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию, является близким родичем коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей, живущих в Китае и странах Юго-Восточной Азии и Африки.

Так как опасные вирусы встречаются в крови летучих мышей часто и уже не раз становились источником опасных болезней, ученые решили, что коронавирусы "живут" с летучими мышами почти на всей протяженности их эволюции, то есть десятки миллионов лет.

Так, 8,7 процента мышей и крыланов, живущих на Сейшельских островах, в Мозамбике, островах Индийского океана оказались носителями коронавирусов разных типов. При этом у каждого вида, рода или семейства мышей были свои разновидности вирусов, не похожие на те штаммы коронавирусов, поражающих остальных рукокрылых Африки и островов. Также они очень редко передавались между разными видами, даже если те жили вместе.