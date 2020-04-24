Постановление администрации Липецкой области от 23 апреля 2020 года № 245 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предписаний руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 22 апреля 2020 года № 1563, от 23 апреля 2020 года № 1572 , и с учетом предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 18 апреля 2020 года № 1446 администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля) следующие изменения:

1. В подпункте 2 пункта 1.2: абзац третий изложить в следующей редакции: "работу объектов розничной торговли на территории торговых и торгово-развлекательных центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров и торговая деятельность на территории которых осуществляется более чем двумя хозяйствующими субъектами, за исключением деятельности на территории таких центров объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, специализированных объектов розничной торговли, реализующих детские товары, указанные в пунктах 12, 15-19 приложения 1 к настоящему постановлению, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), химчисток, оптик, аптек и аптечных пунктов;";

абзац четвертый после слова "животноводства" дополнить словами ", живых сельскохозяйственных животных, птиц и кормов для них";

абзац пятый после слова "ярмарок" дополнить словами ", за исключением продовольственных и (или) реализующих саженцы, рассаду, семена для посева, живых сельскохозяйственных животных, птиц и кормов для них".

2. Дополнить пунктом 1.5.2 следующего содержания:

"1.5.2. Обязать организации розничной торговли помимо обеспечения осуществления мероприятий, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению:

проводить реализацию хлебобулочных, кулинарных изделий только в упакованном виде;

исключить реализацию развесной продукции, готовой к употреблению и не имеющей индивидуальной упаковки, в режиме самообслуживания.".

3. Дополнить пунктом 1.7.1 следующего содержания:

"1.7.1. Управлению образования и науки Липецкой области:

обеспечить организацию условий для изолированного послесменного (межсменного) проживания работников в учреждениях, на территории которых осуществляется постоянное (долгосрочное/более 14 суток) проживание граждан (интернаты, центры помощи детям и др.).".

4. В пункте 4 приложения 5 к постановлению слова "не позднее 1 календарного дня" заменить словами "не позднее 4 календарных дней".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 27 апреля 2020 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



