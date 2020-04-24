Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве

Недостаток природных ископаемых, утверждают эксперты, Беларусь щедро покрывает богатством своих лесных плантаций. Но и они требуют к себе самого бережного отношения. Об этом можно судить и по проекту указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины", который внесли 24 апреля президенту вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Предваряя обсуждение заданной указом темы, Александр Лукашенко подчеркнул, что лес как был богатством страны, так и остается. "Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно", - констатировал президент, добавив, что если бы к природе относились в республике ответственно и с уважением, "мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли".

Кстати, аналитики обращают внимание, что проект представленного президенту документа серьезно меняет порядок реализации древесины на внутреннем рынке. В этой связи Лукашенко поинтересовался, какие конкретно предлагаются изменения и почему сегодня нельзя работать по существующим правилам. "Если мы придем к общему мнению, и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и людей, мы эту систему или поменяем, или усовершенствуем. Но цель одна - мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс - в денежном выражении, для бюджета, для людей, страны", - подчеркнул белорусский руководитель.

Как пояснил главе государства Юрий Назаров, нынешние правила действуют уже тринадцать лет. И некоторые из их положений уже отрицательно сказываются на эффективности лесохозяйственной отрасли. Сегодня доходы лесного хозяйства снижает сдерживание цен на древесину для обеспечения сырьем производств, которые были модернизированы с привлечением кредитов под гарантии правительства. А что касается работы самих предприятий, то у них нет возможности стабильно покупать древесину из-за повышенного спроса на рынке: брендовые инвесторы выкупают сырье по более высоким ценам. Таким образом, экономическая эффективность модернизированных предприятий в условиях растущих цен и при необходимости возврата кредитов значительно снижается.

Чтобы исключить искусственное сдерживание цен на древесный ресурс и повысить экономическую отдачу от его продажи, проект указа предусматривает выведение из биржевых торгов определенных объемов древесного сырья для этих производств в виде госзаказа. Это будет гарантировать предприятиям стабильное обеспечение древесиной по фиксированной цене в течение года.

Другие деревообрабатывающие предприятия, судя по представленному проекту, в том числе, созданные с привлечением иностранных инвестиций, продолжат приобретать древесное сырье на биржевых торгах. Оставшегося объема древесины будет достаточно для выполнения РБ взятых обязательств по инвестиционным договорам и удовлетворения нужд предприятий.

Такой механизм позволит установить реальную рыночную стоимость на государственное древесное сырье, устранив искусственное сдерживание цен на него. Это одно из основных новшеств, предлагаемых в документе, сообщают новостные порталы.