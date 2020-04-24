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Текст:   Марина Трубилина 
12:55 24.04.2020

Магазины и хостелы начнут штрафовать за перепланировки

Штрафы для организаций и предпринимателей за самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме появились в Кодексе об административных правонарушениях РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До сих пор в КоАП была предусмотрена ответственность за перепланировку только жилых помещений в многоквартирных домах, и штрафы были только для граждан.

Фото: Тагир Раджавов
Как новый закон о хостелах изменил гостиничный рынок

Теперь же будут наказываться самовольное переустройство или перепланировка "помещения в многоквартирном доме" (не обязательно жилого). Вводятся штрафы за это для должностных лиц (от 4 тысяч до 5 тысяч рублей), организаций и предпринимателей (от 40 тысяч до 50 тысяч рублей).

Также появились административные штрафы за порчу жилых помещений или их оборудования либо за использование жилья не по назначению. Должностных лиц за это ждет наказание в 2-3 тысячи рублей, юрлиц - в 20-30 тысяч рублей. Для граждан, как и ранее, штрафы равны 1-1,5 тысячи рублей.

Основные проблемы в многоквартирных домах связаны именно с перепланировками, осуществляемыми юридическими лицами, отмечают в НП "ЖКХ Контроль". Владельцы находящихся в домах ресторанов, магазинов, хостелов углубляют подвалы, прорубают в несущих стенах окна и двери, надстраивают мансарды, возводят стены, блокирующие доступ к инженерным коммуникациям. "Такие перепланировки создают для жителей дома серьезные проблемы, а в некоторых случаях приводят к трагическим последствиям. Один из последних страшных примеров - авария в Перми, где хостел в многоквартирном доме находился прямо над трубой горячего водоснабжения", - говорит исполнительный директор организации Светлана Разворотнева. При этом до последнего времени организации, проводившие перепланировки, не только освобождались от штрафов за это, но даже и не должны были согласовывать свои действия с властями.

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