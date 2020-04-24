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24.04.2020 15:11
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала россиян не планировать зарубежные поездки на этот год

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян в этом году не планировать поездки за пределы страны, поскольку мир еще нескоро оправится от всех последствий распространения коронавируса.

Один год можно потерпеть без выездов за границу, "это ведь не трагедия", заявила она в эфире телеканала "Россия 24". "На это год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, - отметила глава Совфеда. - Не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро".

При этом она напомнила, что предприятия, работающие на внутреннем туристическом рынке, получили господдержку в условиях пандемии. "Это и возможность взять беспроцентный кредит для выплаты заработной платы, и возможность на полгода отложить налоговые платежи, и другие меры", - перечислила председатель СФ.

Фото: China Daily via REUTERS
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Но весь этот комплекс мер, подчеркнула она, не заменит им туристов, которых пока нет и ближайшее время не будет. "Очень важно на этом этапе поддержать, как бы законсервировать эту отрасль, но готовиться к лучшему", - продолжила Матвиенко. Она уверена, что как только ситуация позволит, "граждане поедут по своей стране, тем более что в целом ряде регионов обстановка относительно спокойная, и есть вероятность того, что они быстрее других справятся с распространением коронавируса".

"У нас так много замечательных мест, что это, может быть, даже пойдет на пользу, что мы лучше будем знать свою страну. Поэтому внутренний туризм, я думаю, получит развитие в этом году", - заключила она.

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