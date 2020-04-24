Матвиенко призвала россиян не планировать зарубежные поездки на этот год

Один год можно потерпеть без выездов за границу, "это ведь не трагедия", заявила она в эфире телеканала "Россия 24". "На это год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, - отметила глава Совфеда. - Не так быстро наладится коммуникация, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее. Это не случится быстро".

При этом она напомнила, что предприятия, работающие на внутреннем туристическом рынке, получили господдержку в условиях пандемии. "Это и возможность взять беспроцентный кредит для выплаты заработной платы, и возможность на полгода отложить налоговые платежи, и другие меры", - перечислила председатель СФ.

Но весь этот комплекс мер, подчеркнула она, не заменит им туристов, которых пока нет и ближайшее время не будет. "Очень важно на этом этапе поддержать, как бы законсервировать эту отрасль, но готовиться к лучшему", - продолжила Матвиенко. Она уверена, что как только ситуация позволит, "граждане поедут по своей стране, тем более что в целом ряде регионов обстановка относительно спокойная, и есть вероятность того, что они быстрее других справятся с распространением коронавируса".

"У нас так много замечательных мест, что это, может быть, даже пойдет на пользу, что мы лучше будем знать свою страну. Поэтому внутренний туризм, я думаю, получит развитие в этом году", - заключила она.