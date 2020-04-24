Матвиенко: Расходы на борьбу с COVID-19 не потребуют пересмотра бюджета

Она напомнила, что правительство выделило "дополнительно 200 млрд рублей регионам на сбалансированность бюджета для того, чтобы они могли обеспечить медицинскую составляющую, а также поддержать граждан, поддержать малый и средний бизнес и (принять) целый ряд других важных мер".

"При этом мы абсолютно спокойны: наши финансовые возможности позволяют решать эти задачи, они не исчерпаны. И на сегодня нет никакой необходимости вносить коррективы в бюджет", - сказала глава Совфеда.

"И при тех дополнительных серьезнейших мерах социальной поддержки нет никаких предложений по корректировке каких-либо мер социальной защиты наших граждан. Все они будут в полной мере сохранены", - заявила Валентина Матвиенко.