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24.04.2020 14:17
Рубрика: Власть

Матвиенко: Расходы на борьбу с COVID-19 не потребуют пересмотра бюджета

Текст: Галина Мисливская
Российский бюджет справится с нагрузкой, вызванной расходами на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, его корректировка не понадобится, все социальные обязательства останутся в силе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Она напомнила, что правительство выделило "дополнительно 200 млрд рублей регионам на сбалансированность бюджета для того, чтобы они могли обеспечить медицинскую составляющую, а также поддержать граждан, поддержать малый и средний бизнес и (принять) целый ряд других важных мер".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"При этом мы абсолютно спокойны: наши финансовые возможности позволяют решать эти задачи, они не исчерпаны. И на сегодня нет никакой необходимости вносить коррективы в бюджет", - сказала глава Совфеда.

"И при тех дополнительных серьезнейших мерах социальной поддержки нет никаких предложений по корректировке каких-либо мер социальной защиты наших граждан. Все они будут в полной мере сохранены", - заявила Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Бюджет 2020-2022

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