Матвиенко: Темпы распространения COVID в России не являются угрожающими

Своевременные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции позволили не допустить угрожающих темпов роста заболеваемости, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В сравнении с другими государствами Россия оказалась более подготовленной к этой угрозе", - сказала она в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Темпы распространения коронавируса благодаря принятым мерам не являются угрожающими", - констатировала глава Совфеда.

По ее словам, не только в Москве, но и в других регионах с опережением разворачиваются новые койки для лечения больных, больницы обеспечиваются всем необходимым, строятся новые госпитали. "И это во многом сняло остроту проблемы, которую переживали многие страны, в том числе - европейские", - считает Матвиенко.

Она также отметила, что все регионы отнеслись к угрозе адекватно, с должной серьезностью, а губернаторы владеют точной информацией о состоянии и нуждах медучреждений в своих субъектах.