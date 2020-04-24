МЭР: Экономика страны теряет в день из-за коронавируса по 100 млрд. рублей

Министр экономики страны Максим Решетников заявил, что из-за ограничений по коронавирусу российская экономика теряет около 100 млрд. рублей в день. Министр подчеркнул, что меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран, но спрогнозировал, что дефицит бюджета в 2020 году может составить до 5% ВВП.

Ранее главный экономист правительства спрогнозировал, что отечественная экономика после пандемии коронавируса COVID-19 будет восстанавливаться очень постепенно, "отскока" ожидать не стоит.

"И карантинные меры - очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений", - добавил министр.