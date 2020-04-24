Самый страшный миф о ритуалах майя признали правдивым

Антропологи Вера Тислер и Гильем Оливье из Чикагского университета (США) проанализировали останки древних жителей Мезоамерики, якобы принесенных в жертву, и установили, что легенды о существовании жестоких религиозных ритуалов у майя и других народов не являются вымыслом.

Об исследовании рассказывает Eurek Alert. Оно носило междисциплинарный характер. Многие устные легенды и письменные свидетельства, оставленные сотни лет назад колонизаторами, говорят о том, что у майя и других народов Мезоамерики существовала практика жертвоприношения.

Одним из самых жестоких ритуалов считается вырезание сердца из груди еще живой жертвы. Легенды гласят, что жрецы преподносили сердца в дар богам, чтобы те смилостивились и прекратили затянувшуюся засуху. Однако достоверных данных о существовании такого ритуала до сих пор не было.

В новом исследовании ученые проанализировали останки людей, которые в глубокой древности могли быть принесены в жертву. В результате исследователи подтвердили, что на костях имеются следы разрезов, указывающие на то, что у этих людей изымали внутренние органы.

Более того, ученые идентифицировали три различных вида таких "операций". Вероятно, у каждого жреца была своя "хирургическая" техника. Авторы работы считают, что их исследование подтверждает миф о жестоком ритуале.

До наших дней дошли древние изображения жрецов, вырезающих сердца. Но многие ученые считают, что художники имели право на творческое преувеличение. Не исключалась и версия о том, что подобными картинами стены украшали для устрашения пленников.

Да и свидетельства первых колонизаторов зачастую оказывались сбивчивыми, поскольку сами они таких ритуалов не наблюдали. Все было записано со слов коренных жителей, делившихся своими преданиями с испанцами.

Проведенное исследование доказывает, что общества Мезоамерики были высокоорганизованными. Кстати, оно не опровергает теорию об устрашении пленников. Церемония принесения в жертву сердца вполне могла служить и для такой цели.

К слову, считается, что правом проводить подобные ритуалы были наделены только представители элиты. Они включали в себя множество различных процедур, буквально пропитанных символическим смыслом.

Подробное описание конкретных процедур, исполнявшихся жрецами, и применявшихся ими инструментов желающие могут найти в статье исследователей, опубликованной журналом Current Anthropology.