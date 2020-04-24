Миллион семей получили выплаты на детей младше трех лет

В Минтруд сообщили, что выплаты за апрель в размере 5000 рублей получили первые миллион семей, в которых воспитываются 1,2 миллиона детей младше трех лет. Всего в этом месяце было подано 1,9 млн. заявлений.

Выплаты назначаются на три месяца - с апреля по июнь включительно. Средства на них выделены из федерального бюджета. Обратиться за ними можно до 1 октября, если семья получила право на материнский капитал и в период с 1 апреля до 1 июля в ней воспитываются дети, не достигшие трехлетнего возраста.

"В Пенсионный фонд поступило почти 2 млн заявлений на назначение дополнительной выплаты. Первый миллион семей уже их получил. Пособие выплачивается на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, который воспитывается в семье", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он также напомнил, что подать заявление на пособие могут также те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала. Оно не облагается налогом и не учитывается в качестве дохода при назначении других мер поддержки.