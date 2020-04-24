Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США. Документ опубликован на сайте ведомства.

В министерстве считают необходимым сократить объем российского ядерного топлива, разрешенного к поставкам в США. В этой связи предлагается наделить дополнительными контрольными полномочиями Комиссию по ядерному регулированию США.

Авторы стратегии полагают, что способность иностранных предприятий, в том числе компании Росатома ТВЭЛ, обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке может представлять серьезные геополитические вызовы для США.

Напомним, первый контракт на опытно-промышленную эксплуатацию российского ядерного топлива в США был подписан еще в 2016 году.