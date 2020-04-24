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Рубрика: Власть

Минюст в прошлом году выявил 3800 несоответствий местных законов федеральным

Текст: Юрий Гаврилов
Минюст продолжает работу по приведению регионального законодательства в полное соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами. Для этого ведомство, в частности, добивается внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства.

"После принятия Государственной думой РФ во втором чтении проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 208 и 209 Кодекса административного судопроизводства РФ" Минюстом будет организована работа по подготовке изменений в ведомственную нормативную базу, регулирующую вопросы проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы министерства юстиции.

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О том, что такие корректировки необходимы, свидетельствует статистика. Только в прошлом году ведомство выявило 3769 нормативных правовых актов субъектов РФ, противоречащих федеральному законодательству. После этого почти 3600 документов или 94 процента таких актов были приведены в соответствие с действующим законодательством страны. Аналогичная работа проводилась и годом ранее. Из 3892 актов, проверенных в 2018-м, были приведены в соответствие 3515.

А вот еще несколько красноречивых цифр. По данным федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, по состоянию на 23 апреля в нем содержится 1477 документов с нарушениями федерального законодательства. В пресс-службе Минюста напомнили, что если законы субъектов РФ признаны несоответствующими федеральному закону, то решение о признании их полностью или частично не действующим принимает суд. "Применительно к заключениям Минюста и его территориальных органов следует отметить, что они выражают оценочную позицию министерства, носят рекомендательный характер и не могут служить основанием для вывода о факте нарушения таким актом федерального законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в случае несогласия местных властей с мнением Минюста, это заключение может быть пересмотрено.

Наделить министерство юстиции правом оспаривать через суд местные правовые акты, не соответствующие федеральному законодательству, предлагает правительство РФ. 21 апреля кабмин внес в Госдуму соответствующий законопроект.

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В пояснительной записке к документу говорится, что Минюст ведет регистр региональных законов, что позволяет ему оперативно контролировать их соответствие федеральному законодательству. Но обращаться в суд с соответствующими исками сейчас имеют право президент и правительство РФ, прокуроры, главы и заксобрания регионов и муниципальных образований. Постоянно обращение Минюста к этим органам затягивает работу ведомства по приведению местных нормативных актов в соответствие с законами России.

"Нередко возникают случаи, когда органы государственной власти субъектов РФ, формально соглашаясь с заключениями Минюста и его территориальных органов, длительное время не приводят принятые ими акты в соответствие с федеральным законодательством", - отмечается в пояснительной записке. Вот почему правительство предлагает внести изменения в статьи 208 и 209 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Власть Право Административное право Правительство Минюст

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